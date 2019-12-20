Новый кроссовер Borgward BX3 поступил в продажу

Немецкая компания Borgward объявила о начале продаж нового недорогого кроссовера Borgward BX3.

Первый официальный показ кроссовера состоялся весной нынешнего года на выставке в Шанхае. Данная модель позиционируется в качестве самой дешевой. Представители марки анонсировали, что помимо китайского рынка, также планируется стартовать продажи в РФ и Германии. В свою очередь, в РФ еще в прошлом году удалось получить ОТТС для последующих поставок на рынок.

Автомобиль появится в продаже с передним или полным приводом. Кроме того, разработчики уместили в модели продвинутый мультимедийный комплекс. Под капотом кроссовера установлен 1,4-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с. Также модель обладает роботизированной трансмиссией.

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