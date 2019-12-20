Смартфон Xiaomi Mi Note 10 появится с уникальным набором памяти

Несколько дней назад в РФ «стартовали» продажи нового смартфона Mi Note 10 от Xiaomi со 108-мегапиксельным датчиком пятимодульной камеры. На данный момент поклонникам бренда для приобретения доступны базовые версии, но вскоре может появиться также вариация с уникальным набором памяти.

Стоимость Xiaomi Mi Note 10 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти на российском рынке составляет около 40 тысяч рублей. Версия с объёмами памяти 8 и 256 ГБ соответственно обойдётся при покупке почти в 45 тысяч. Недавно появилась информация, что вскоре в продажу также поступит смартфон с нестандартным решением относительно набора памяти, чего ранее ещё не практиковалось мировыми производителями. Сообщается, что у новой версии Xiaomi Mi Note 10 объём ОЗУ будет равен 12 ГБ, а вот флэш-памяти – 64 ГБ.

Появившийся в РФ Mi Note 10 от Xiaomi получил 6,47-дюймовый гиперболический OLED-дисплей с изогнутыми на боковины краями. Ёмкость аккумулятора – 5260 мА/ч, есть поддержка технологии быстрой зарядки и встроенный под дисплеем дактилоскопический сканер.

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