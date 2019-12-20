Скандалы: «Заполучила очень опасного врага»

В ГСУ СКР по МО обратилась свидетель, которая утверждает, что проблемы у убитой Евгении Исаенковой были не с любовником Кулаковым, а с людьми, имевшими отношение к крупной сделке с недвижимостью

Неожиданный поворот произошел в деле об убийстве зампредседателя общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой. По обвинению в этом преступлении под стражей находится экс-глава района Андрей Кулаков. В ГСУ СКР по МО обратилась свидетель, которая утверждает, что встречалась с Исаенковой перед ее гибелью. И проблемы у нее были не с любовником Кулаковым, а с людьми, имевшими отношение к крупной сделке с недвижимостью.

Как рассказал источник «Росбалта» в правоохранительных органах, по делу об убийстве Исаенковой сменился следователь. Прежний отбыл в длительную командировку, на смену ему пришел опытный следователь Гребенев, который ранее вел дело в отношении «красногорского стрелка» — бизнесмена Амирана Георгадзе, расстрелявшего чиновников. Именно Гребеневу придется разбираться с появлением нового важного свидетеля. По словам собеседника агентства, в ГСУ СКР по МО обратилась жительница Подмосковья, которая ранее являлась крупным риэлтером, а сейчас пребывает на пенсии. Она рассказала, что общалась с Исаенковой буквально за несколько часов до гибели.

По версии свидетеля, как-то она решила стать посредником при продаже крупного объекта недвижимости в Раменском районе, но сделке мешали некие влиятельные и опасные люди. Знакомая для решения проблемы свела ее с Исаенковой, которая была зампредом общественной палаты и любовницей главы района Андрея Кулакова. Исаенкова взялась помочь, но долго не объявлялась. Первого мая, несмотря на праздничный день, она неожиданно приехала к бывшему риэлтору. По версии свидетеля, Исаенкова заявила, что разрешила проблему, поэтому сделку с недвижимостью можно заключать. Правда, оговорилась, что нажила серьезного врага и опасается его. Пенсионерка полагает, что вечером в этот день Исаенкова могла поехать встречаться с кем-то относительно сделки. И эта встреча оказалась для нее роковой.

Как уже рассказывал «Росбалт», недавно была завершена экспертиза кольца, крестика и часов, находившихся на Исаенковой в момент ее убийства. На них нашли частицы кожи Кулакова, однако определить, когда они появились — возможным не представляется. На телефоне, который был с собой у Исаенковой, обнаружен отпечаток пальца. Он не принадлежит Кулакову, сейчас правоохранители пытаются установить, чей это след. На белье погибшей есть два следа от рук экс-чиновника, как будто он пытался его снять. Но опять же: время появления отпечатков установить не представляется возможным. На двери машины жертвы оказался след от ботинка, но эксперты не смогли определить, какая эта обувь и кому она могла принадлежать. Также специалисты пришли к заключению, что найденный рядом с автомобилем телефонный провод не являлся орудием преступления. Исаенкову задушили руками: одной зажимали рот, другой сдавливали горло.

Оперативникам удалось найти и квартиру, которую Кулаков арендовал для свиданий с Евгенией. Однако там оказались только вещи погибшей. Каких-либо следов экс-главы района обнаружить не удалось. Выяснилось, что 7 июля 2019 года, на следующий день после убийства, Кулаков приехал в это помещение, забрал все вещи, имеющие отношение к нему, после чего выкинул их на помойку.

Изначально эксперты дали заключение, что у Исаенковой обнаружена ВИЧ-инфекция. Из-за этого родилась версия, что Кулаков, узнав об этом заболевании, в порыве гнева задушил возлюбленную. Однако повторная экспертиза опровергла эту версию. Было сочтено, что прежнее заключение о наличии у погибшей СПИДа ошибочное. Более того: методики определения ВИЧ-инфекции у уже умерших людей не существует. А ни одного другого доказательства подобного заболевания Исаенковой нет.

Александр Горячев

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