Любовь Успенскую в блестящем мини-платье подписчики сравнили с Майклом Джексоном и Веркой Сердючкой

Известная исполнительница русского шансона и городских романсов Любовь Успенская на странице в Instagram опубликовала новое фото, продемонстрировав фигуру в блестящем мини-платье. Многие подписчики не оценили образ знаменитости, сравнив её с «комичной» Веркой Сердючкой и Майклом Джексоном.

На обнародованном в соцсети снимке, сделанном после очередных съёмок, Любовь Успенская продемонстрировала новый образ в облегающем экстремально коротком платье, с крупными украшениями на шее и тюрбаном на голове. Певица рассказала, что головной убор ей завязывал специально приглашённый стилист, так как самостоятельно правильно сделать это очень сложно. Необычный вид Успенской неоднозначно воспринят подписчиками. Одни называют его «потрясающим» и стильным, другие считают, что певица только «испортила» внешность непривычным нарядом.



В комментариях некоторые фолловеры отмечают, что из-за тюрбана с этническим орнаментом Любовь Успенская похожа на Верку Сердючку, предпочитающую экстравагантные «конструкции» на голове. Часть поклонников критически оценивают несколько изменившееся лицо певицы, написав, что пластика делает её совсем другой, а из-за формы носа сравнивают Успенскую с Майклом Джексоном.

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