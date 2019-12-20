Ученые: Просмотр телевизора формирует нездоровую тягу к более худым телам

Согласно новому всестороннему исследованию, чем больше люди смотрят телевизор, тем больше они хотят видеть худые женские тела. Исследователи призывают телевизионные и рекламные компании показывать людей всех форм и размеров, чтобы снизить давление на женщин и девочек, стремящихся к идеальному телу.

Команда, возглавляемая Университетом Дарема, работала с мужчинами и женщинами из ряда деревень в отдаленном районе Никарагуа в Центральной Америке, которые либо имели регулярный, либо почти не имели доступа к телевизору. Люди с очень ограниченным доступом к телевизору предпочитали женские фигуры с более высоким индексом массы тела (ИМТ), тогда как люди, которые часто смотрели телевизор, более худые. Деревни в Никарагуа выбрали, потому что люди были очень похожи с точки зрения их экологических ограничений, таких, как питание, доход и образование, но имели различный доступ к телевидению. Это означало, что исследователи смогли изолировать влияние телевизионного воздействия от других факторов.

Ученые рассказали, что это лучшее доказательство того, как телевидение оказывает влияние на восприятие людьми идеалов тела. Представление «идеала» в средствах массовой информации может привести к неудовлетворенности телом и может сыграть роль в развитии расстройств пищевого поведения и депрессии.

Ведущий автор исследования, профессор Линда Бутройд из факультета психологии Даремского университета, сказала: «Телевизионные и рекламные руководители несут моральную ответственность за использование актеров, ведущих и моделей всех форм и размеров и избегают стигматизации более крупных размеров тел». Люди в деревнях Никарагуа, как правило, не имели доступа к журналам или интернету, и ни у одного из участников исследования не было смартфона. Только те люди, у которых есть электричество в домах, а также деньги на телевизор и подписку, могли смотреть телевизор на регулярной основе. Те люди, которые имели доступ к телевидению, смотрели латинские мыльные оперы, голливудские боевики, музыкальные клипы, реалити-шоу и новости.

Соавтор, доктор Жан-Люк Джакер из Университета Дарема и Университета автономных регионов Никарагуанского побережья Карибского моря, прокомментировал: «Это исследование, использующее ряд количественных и качественных методов исследования, дает еще больше доказательств того, что средства массовой информации влияют на идеалы размера женского тела».

В исследовании приняли участие 299 мужчин и женщин из семи деревень в районе бассейна Жемчужной лагуны в Никарагуа. Они заполнили анкету об их этнической принадлежности, образовании, доходах, голоде, языке и телевизионном воздействии. Затем их попросили оценить привлекательность изображений женских тел с различными формами и размерами тела. Результаты демонстрируют, что восприятие привлекательности очень изменчиво и зависит от того, что человек видит визуально.

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