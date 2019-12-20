Россиянам пообещали ипотеку под 2 процента

Однако пока новация коснется лишь несколько регионов

В России может появиться ипотека под два процента. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Распространение двухпроцентной ипотеки на сибирские регионы в принципе возможно. Об этом заявил глава государства, отвечая на вопрос корреспондента «АИФ в Омске» Ольги Коробовой. Однако. Уточнил президент, для этого властям необходимо посмотреть, насколько популярной будет льготная ипотека в регионах Дальневосточного федерального округа.

«Нам нужно посмотреть, как это пойдет на Дальнем Востоке, сколько это будет стоить, какое количество людей будет обращаться за этой мерой поддержки, подсчитать бюджетные расходы, и на ясном глазу принимать дальнейшие решения», — отметил глава государства.

Многие россияне мечтают о льготной ипотеке

Ранее льготная ипотека под 2% годовых была внедрена в регионах ДФО по поручению Владимира Путина. Однако местные жители выразили недовольство тем, что оно распространяется только на молодые семьи. Так, заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст супругов — не старше 35 лет), а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Для получателей гектара нет возрастных ограничений. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.

По заявлению Путина, часть мер поддержки в области демографии будет распространена на Зауралье. «Это касается поддержки семей с детьми, прежде всего тех, в которых появляется третий ребенок. Что касается других мер поддержки, в том числе процентной ипотеки, то в принципе все это возможно», — сказал президент.

«Нам нужно сначала в полном объеме реализовать эти планы начинания там, а уже потом переходить к другим регионам», — подчеркнул президент.

На сегодняшний день около 46% российских семей имеют возможность взять ипотечный кредит в банке и выплачивать его заявил ранее генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник на коллегии Минстроя по теме нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Сегодня по тем данным, которые мы имеем, взять ипотечный кредит и выплачивать его… могут порядка 46% семей. К 2024 году доля семей должна превысить 50% и стремиться к 60%», — сказал Плутник.

По его словам, средний доход семьи, которая выплачивает ипотечный кредит, составляет 70-80 тысяч рублей в месяц, средняя стоимость купленной квартиры — 2,9 миллионов рублей, а средний платеж по ипотеке — 21-22 тысячи в месяц. «Мы посмотрели, что с 2000 года более 9 миллионов семей приобрели жилье с ипотекой, из них в 2017-2019 года — более 3,5 миллионов семей. При этом, у более 70% ипотечных заемщиков есть дети, а у 40% — два и более ребенка», — отметил Плутник.

По данным ДОМ.РФ, из 5 миллионов семей, которые в 2024 году будут ежегодно улучшать жилищные условия, брать ипотеку на эти цели будет 2,3 миллионов семей.

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