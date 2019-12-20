Психологи не увидели ничего плохого в детском видеоблогинге

Ничего страшного в успехе и огромных доходах детей-блогеров нет, если им самим нравится процесс съемок, заявили газете ВЗГЛЯД семейные психологи.

Пятилетняя гражданка России Настя Радзинская попала в тройку самых высокооплачиваемых Youtube-блогеров мира по версии Forbes. Журналисты оценивают ее годичный доход в 18 миллионов долларов.

«У ребенка в таком возрасте понятие денег отсутствует, поэтому стоит отметить, что зарабатывают скорее родители. Деньги как эквивалент удовольствия, появляется у детей только к шести-семи годам», – говорит семейный психолог Ирина Обухова.

Она также одобрила блогерство в раннем возрасте. «У ребенка до шести лет ведущая деятельность – игровая, и играть ему нужно каждый день. Если родители ежедневно уделяют ему внимание – это большое счастье», – добавила Обухова.

Психолог Наталья Панфилова уверена, что дело в не в том, сколько денег зарабатывает ребенок, а в том, как ими распорядятся родители. Она сравнивает большой годовой доход с выигрышем, который нередко влияет на сознание «победителя».

«Дети зависят от родителей, и все, что происходит в жизни взрослых, влияет на жизнь их ребенка. Что касается ежедневного блогинга, то это как профессионально заниматься спортом. Можно сколько угодно говорить, что родители мучают своих детей большим спортом, но если ребенок занимается этим с удовольствием, то вряд ли ему это навредит», – считает Панфилова.

Минусом занятого образа жизни может стать отстраненность ребенка от каких-то обычных вещей, считает Панфилова. Чтобы избежать подобной ситуации, родителям стоит внимательно относиться к своему чаду и подключить в процесс педагогов и психологов, которые, в случае чего, смогут распознать ухудшение психологического состояния «YouTube-звезды», отмечает психолог.

Ранее об успехе Радзинской высказалась телеведущая Тина Канделаки. По ее мнению, к структуре доходов маленького блогера стоит присмотреться внимательнее, как и «к конечному бенефициару».

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