Стало известно о найденном у подозреваемого в стрельбе на Лубянке арсенале

При обысках в квартире у мужчины, подозреваемого в стрельбе на Лубянке вечером в четверг, было обнаружено много оружия, в том числе несколько винтовок и карабин, а также большой запас патронов, пишут СМИ.
«Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza пишет, что «среди оружия были две винтовки «Сайга» и карабин «Вепрь». Также в доме нашли «большой запас патронов».
Кроме того, подозреваемый в момент ЧП якобы имел при себе «взрывное устройстве, соединенное с мобильным телефоном и гранаты».
В свою очередь Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza информирует о «четырех винтовках и травматическом пистолете».
Напомним, вечером 19 декабря мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.
Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленника ликвидировали.
Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследованием занимается центральный аппарат СК.
Полковник, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что нападение на приемную ФСБ в центре Москвы было приурочено ко Дню российской военной контрразведки.
По данным СМИ, открывшего стрельбу мужчину зовут Евгений Манюров, ему было 39 лет. Он работал в ЧОПах, посещал стрелковый клуб, занимал призовые места на спортивных соревнованиях.
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