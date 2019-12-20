Стало известно о найденном у подозреваемого в стрельбе на Лубянке арсенале

20.12.2019, 10:19, Новости дня

При обысках в квартире у мужчины, подозреваемого в стрельбе на Лубянке вечером в четверг, было обнаружено много оружия, в том числе несколько винтовок и карабин, а также большой запас патронов, пишут СМИ.

«Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza пишет, что «среди оружия были две винтовки «Сайга» и карабин «Вепрь». Также в доме нашли «большой запас патронов».

Кроме того, подозреваемый в момент ЧП якобы имел при себе «взрывное устройстве, соединенное с мобильным телефоном и гранаты».

В свою очередь Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza информирует о «четырех винтовках и травматическом пистолете».

Напомним, вечером 19 декабря мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленника ликвидировали.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследованием занимается центральный аппарат СК.

Полковник, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что нападение на приемную ФСБ в центре Москвы было приурочено ко Дню российской военной контрразведки.

По данным СМИ, открывшего стрельбу мужчину зовут Евгений Манюров, ему было 39 лет. Он работал в ЧОПах, посещал стрелковый клуб, занимал призовые места на спортивных соревнованиях.



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