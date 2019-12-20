Чтобы помнили: в Ульяновске депутат подарил детям набор конфет с собственным изображением

Сам народный избранник в своем поступке не увидел ничего зазорного

В Ульяновске депутат городской думы от «Единой России» Антон Антипов раздал новогодние сладкие подарки со своим изображением в школах и детских садах. Практически сразу это вызвало волну ироничных и откровенно негативных откликов в социальных сетях.

Так, telegram-канал «Компромат Ульяновск» написал: «Неужели даже в рабской забитой России еще остались люди, которые проголосуют за шоколадку?». В следующем году в Ульяновской области состоятся выборы в муниципальные парламенты.

Впрочем, сам депутат ничего плохого в новогодних подарках со своим изображением не увидел. В интервью СМИ Антон Антипов, в частности, признался, что дарит такие подарки детям уже не первый год и даже назвал цену презента —- 169 рублей за коробку.

«Мы ведь дарим календарики, открытки, магнитики, а тут просто сладкие конфеты в коробке с моей фотографией. Скорее всего, накануне выборов все стали более чувствительно воспринимать, что делают кандидаты от «Единой России», — предположил народный избранник.

Когда депутаты городской думы печатают подарочные наборы со своим изображением, невольно удивляешься, признается в разговоре с «Блокнотом» местный политический обозреватель Константин Толкачев.

«Казалось бы, на дворе конец 2019 года, а ульяновские «народные избранники» по-прежнему ведут себя как персонажи Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Зощенко и Аверченко вместе взятых. Насколько же надо быть далеким от элементарных понятий здравого смысла и порядочности, чтобы прибегать к таким примитивным и в некотором роде пошлым приемам. Я рад, что у депутата Антона Антипова или его спонсоров есть ресурсы на активное продвижение, но я бы рекомендовал им также не скупиться на консультациях у политических технологов или хотя бы у своих же коллег по партии «Единая Россия». Я не могу себе представить «мозговой штурм» по результатам которого Антипову сказали бы: «Да, Антон Дмитриевич, классная идея! Печатай коробки со своим портретом!» — заявил Толкачев.

Собеседник издания напомнил, что это уже вторая за несколько месяце «шоколадная история». Так, ранее директор госучреждения «Правительство для граждан», советник губернатора Ульяновской области по информационным технологиям Светлана Опенышева опубликовала фото в нафталановой ванне с не самой удачной подписью «Много шоколада не бывает».

«Теперь депутат Антон Антипов сам разместил фото подарочных наборов со своим изображением. Руководству региона впору задуматься о введении еженедельного инструктажа о том, что можно и что нельзя постить в социальных сетях. Впрочем, за каждым чиновником и депутатом не уследишь. Им нужно думать своей головой, если они не хотят становиться героями очередного скандала», — резюмировал Толкачев.

Антон Антипов был избран в городской парламент Ульяновска в 2016 году по Ленинскому избирательному округу №29. Ранее он являлся помощником депутата этого же округа, владельца крупной ульяновской торговой сети «Гулливер» Игоря Любченкова. В этом году местные СМИ сообщали о неточных сведениях в декларациях депутата Антипова. Также парламентарий был замечен в конфликте с Евгением Морозовым, сыном губернатора Ульяновской области.

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