Палата представителей объявила импичмент

Теперь президента Трампа ждет суд. Судить будет Сенат, в котором большинство за республиканцами.

Это произошло всего в третий раз в истории США. Дебаты длились более 10 часов. Численный перевес демократов в нижней палате предопределил исход. Оба обвинения поддержаны: злоупотребление властью — 230«за», 197«против», препятствование Конгрессу – 229 «за», 198 «против». Только три конгрессмена-демократа проголосовали против линии партии, республиканцы как один поддержали президента.

Спикер Пелоси пыталась остановить овацию демократов по итогам голосования: «Сегодня великий день для нашей Конституции, но печальный день для страны».

Как утверждают в Белом доме, президент Трамп даже не смотрел по телевизору дебаты по импичменту, хотя в своем твиттере он разместил около 50 новых или старых сообщений. Это — явно не случай Ричарда Никсона, подавшего в отставку до голосований. Предыдущие две попытки импичмента: Эндрю Джонсона в 1868 г. и Билла Клинтона в 1998 г. закончились оправданием президентов, в сенате не хватило голосов в поддержку обвинений.

На этом, казалось бы, можно ставить точку.

Вторник, ноябрь 3, 2020 г.

Но, помимо импичмента Трампа, противники президента ставят перед собой более масштабную задачу: победить на президентских выборах в будущем году. Раскол Америки на сторонников и противников Трампа сейчас достиг наивысшей точки. Накануне голосования более, чем в 600 городах — от тропических Гавайев до снежного штата Мэн — прошли митинги под лозунгом «Dump Trump !» («Свергните Трампа!»). Но «статистика упрямая вещь», расследование связей штаба Трампа с Россией (комиссия Мюллера), а теперь «украингейт», подробно освещавшиеся в СМИ, практически не сказались на рейтинге Дональда Трампа. 45-го президента США впору назвать «тефлоновым». Как и в первые месяцы президентства, сейчас, по истечении почти трех лет, чуть более половины американцев не одобряют его деятельность, чуть меньше половины поддерживают. Самый низкий рейтинг был в октябре 2017-го — 38%, самый высокий в октябре 2018-го — 47% (средний показатель различных опросов).

За сутки до импичмента опросы службы Гэллапа зафиксировали 45% поддержки Трампа. Для сравнения, у Конгресса всего 27%, и это считается для обитателей Капитолия высоким результатом.

Импичмент мобилизовал «ядерный электорат» Трампа, а на Капитолийском холме, видя такую картину, законодатели-республиканцы встали за президента единым фронтом. Однако голосов убежденных трампистов для победы на выборах не хватит.

Как и в 2016-м году, всё решит голосование неопределившихся или, как они себя называют, независимых избирателей. Как отмечают здешние СМИ, интерес к нынешнему импичменту у широкой публики гораздо меньше, чем он был во времена Клинтона. Действительно, краеугольный вопрос прошлых разбирательств 1998-99 гг. — врал ли президент Клинтон под присягой о том, что у него не было сексуальной связи с практиканткой Моникой Левински и в этой связи можно ли считать оральный секс «полноценным» сексуальным актом — 21 год тому назад вызвал гораздо больший интерес, чем подробности телефонного разговор Трампа с президентом Украины Зеленским. Как свидетельствуют опросы, в этот раз американцы не видят дальнейшей интриги, полагая, что сенат не даст 45-му президенту уйти.

Как повлияют импичмент и будущее разбирательство в сенате, которое будет проходить под председательством главы Верховного суда Джона Робертса, на голоса «неполитизированных» американцев еще предстоит оценить.

Поэтому точку ставить рано.

В темном костюме с золотой брошью…

Спикер Нэнси Пелоси явилась на дебаты по импичменту в строгом костюме с золотой брошкой в виде булавы спикера. «Я торжественно и с грустью открываю дебаты по импичменту президента США… Это трагедия, что безрассудные действия президента делают импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора».

Нэнси Пелоси. Фото: EPA

Напомним, что поводом для импичмента стал телефонный разговор президентов США и Украины, в ходе которого Трамп, как считают его обвинители, нарушил закон, используя президентскую власть в личных политических целях, оказывая давление на Зеленского, чтобы тот распорядился расследовать действия бывшего вице-президента Джозефа Р. Байдена, потенциального соперника на выборах 2020 года и его сына Хантера Байдена, состоявшего в совете директоров компании Бурисма. Об этом стало известно из служебной записки офицера спецслужбы, сообщившего, что Трамп злоупотребил полномочиями президента. Второе обвинение связано с тем, что президент отказался предоставить законодателям документы по Украине и запретил своим помощникам давать показания в Конгрессе, сказав игнорировать повестки.

«Никто не может быть выше закона»— в ходе дебатов конгрессмены-демократы как мантру повторяли эту строку американской конституции.

Накануне голосования Трамп послал спикеру Пелоси крайне резкое по тону письмо на шести страницах, где назвал действия демократов «незаконной партийной попыткой государственного переворота». Трамп яростно отрицает предъявленные обвинения. Президент утверждает, что с его первого дня в Белом доме демократы стремились к импичменту, сравнил происходящее с судом над ведьмами из Салема. Полстраницы занимает перечень достижений администрации: от создания 7 млн рабочих мест и самой низкой безработицы среди меньшинств (афроамериканцев, латинос и азиатов) до ликвидации главы ИГ (в РФ признана террористической организацией) аль-Багдади и выхода из «ужасной» ядерной сделки с Ираном. В завершении Трамп пишет Пелоси: «Я не надеюсь, что вы сделаете это (откажитесь от импичмента), я пишу это письмо для истории…Через 100 лет, когда люди обратятся к этому делу, я хочу, чтобы они всё поняли, извлекли уроки, чтобы такого никогда не случилось с другим президентом».

«Смешное и нездоровое» — так отозвалась о письме Пелоси.

Однако республиканские конгрессмены в ходе дебатов цитировали основные пассажи послания, которое стало своеобразным «темником», что и как говорить оппонентам. Надо сказать, республиканцы были красноречивы.

Конгрессмен из Джорджии Барри Лаудермилк сравнил импичмент президента с «распятием Христа», а представитель Пенсильвании Майк Келли назвал его «новым Перл-Харбором».

Два подхода

Теперь обе партии требуют проведения «честного процесса» в сенате, но подразумевают под этим разное.

Накануне в письме главе сенатского большинства Митчу Макконнеллу лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что хочет, чтобы четыре чиновника Трампа дали показания верхней палате, включая бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвейни и еще двух человек, «хорошо информированных» по украинскому вопросу — все они отказались давать показания в ходе расследования Палаты представителей.

Макконнелл ответил отказом. Он аргументировал свою позицию: «Мы не создаем импичменты, мы судим их… Обязанность Палаты представителей расследовать, а мы не должны отчаянно искать любые способы, чтобы объявить «виновен». Такой подход вряд ли назовешь беспристрастным правосудием». Как пояснил сенатор, с которым, как сообщают источники в Белом доме, Трамп разговаривает по телефону чуть ли не ежедневно, «тот факт, что демократы хотят вызвать новых свидетелей в сенат, свидетельствует о том, что палата представителей сделала свою работу небрежно».

Итак, есть два подхода. Республиканцев — провести быстрый процесс, без новых свидетелей и такое же быстрое голосование в поддержку президента. И демократов — вызвать тех, кому Трамп ранее запретил давать показания, максимально раскрутить выдвинутые обвинения.

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Учитывая тот факт, что не существует абсолютно четких процедурных правил заключительного этапа импичмента, процесс переговоров представителей двух палат Конгресса и двух партий станет сложным. Макконнелл вспомнил, что когда обсуждали импичмент Клинтона, правила принимались самими сенаторами через голосование. Спикер Пелоси заявила, что не будет спешить передавать обвинения в верхнюю палату, пока не станет ясно, как будут организован процесс. Сроки поджимают, хотели начать сразу после каникул в январе.

Сейчас в сенате 53 республиканца, 45 демократов и 2 независимых, обычно голосующих вместе с демпартией. Плюс глава сената — вице-президент Майк Пенс, республиканец. Впрочем, он председательствует только на торжественных церемониях, а голосует, когда голоса разделяются поровну. Для отречения Трампа от должности требуется 67 голосов. Миссия невыполнима?

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон

Источник: Новая газета

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