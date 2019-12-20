Новый кроссовер Geely Icon добрался до дилеров

Новый китайский кроссовер Geely Icon поступит в продажу на рынке в январе 2020 года.

Вместе с тем уже объявлено о поступлении первых экземпляров у представителей марки. Напомним, автомобиль сохранил индивидуальный дизайн, свойственный концепту, показанному в минувшем году в Гуанчжоу. В свою очередь, автомобиль обладает стильной горизонтальной решеткой радиатора, а также узкой головной оптикой. В салоне применили крупный экран приборной панели и дополнительный дисплей мультимедийного комплекса.

Под капотом новинки используется 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 177 л.с. Кроме того, кроссовер получил семиступенчатую трансмиссию. Стоимость новинки на местном рынке составит от 99,9 тысяч юаней.

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