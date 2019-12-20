Новый кроссовер Geely Icon добрался до дилеров

Новый китайский кроссовер Geely Icon поступит в продажу на рынке в январе 2020 года.
Вместе с тем уже объявлено о поступлении первых экземпляров у представителей марки. Напомним, автомобиль сохранил индивидуальный дизайн, свойственный концепту, показанному в минувшем году в Гуанчжоу. В свою очередь, автомобиль обладает стильной горизонтальной решеткой радиатора, а также узкой головной оптикой. В салоне применили крупный экран приборной панели и дополнительный дисплей мультимедийного комплекса.
Под капотом новинки используется 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 177 л.с. Кроме того, кроссовер получил семиступенчатую трансмиссию. Стоимость новинки на местном рынке составит от 99,9 тысяч юаней.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Возле здания ФСБ на Лубянке, где накануне произошла стрельба, во время съемки в прямом эфире задержали корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева, передает издание. До задержания к журналисту подошел гражданин в джинсах и черной куртке, нецензурно выругался и потребовал убрать камеру, угрожая «засунуть [ее] в жопу». «Или тебе официальные документы нужны?», — добавил он. Через несколько минут […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Нервный Лукашенко устроил скандал из-за преемника / 5 декабря
- Ежедневные сбои в интернете затрагивают почти треть жителей России / 5 ноября
- Мнение: «Нормандский формат». Саммит в Париже 09.12.2019 / 9 декабря
- «Надежды никакой»: медики велели молиться родившей матери Децла / 29 октября
- Под Вологдой пьяный мужчина оставил дочь на улице / 19 декабря
- Участница шоу «Танцы» Юлиана Бухольц впервые показала лицо сына / 22 ноября
- Наргиз Закирова встретила нового возлюбленного ещё до развода с Филиппом Бальзано / 7 декабря
- Безопасность в туалете / 11 декабря