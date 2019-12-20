Новый кроссовер Geely Icon добрался до дилеров

20.12.2019, 10:14, Новости дня

Новый китайский кроссовер Geely Icon поступит в продажу на рынке в январе 2020 года.

Вместе с тем уже объявлено о поступлении первых экземпляров у представителей марки. Напомним, автомобиль сохранил индивидуальный дизайн, свойственный концепту, показанному в минувшем году в Гуанчжоу. В свою очередь, автомобиль обладает стильной горизонтальной решеткой радиатора, а также узкой головной оптикой. В салоне применили крупный экран приборной панели и дополнительный дисплей мультимедийного комплекса.

Под капотом новинки используется 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 177 л.с. Кроме того, кроссовер получил семиступенчатую трансмиссию. Стоимость новинки на местном рынке составит от 99,9 тысяч юаней.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Возле здания ФСБ на Лубянке, где накануне произошла стрельба, во время съемки в прямом эфире задержали корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева, передает издание. До задержания к журналисту подошел гражданин в джинсах и черной куртке, нецензурно выругался и потребовал убрать камеру, угрожая «засунуть [ее] в жопу». «Или тебе официальные документы нужны?», — добавил он. Через несколько минут […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика