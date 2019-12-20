YouTube подтвердил кибератаку на трансляцию пресс-конференции Путина

20.12.2019, 10:12, Новости дня

Видеохостинг YouTube удалил более 10 тыс. дизлайков к трансляции большой пресс-конференции президента Владимира Путина на канале НТВ, таким образом косвенно подтвердив факт кибератак.

Изменение статистики заметили пользователи YouTube. «С 34 тысяч дизлайков скрутили до 23 (тысяч) в секунду на моих глазах!» – пишут пользователи.

Статистика поменялась на четвертом часу трансляции. К моменту окончания пресс-конференции число дизлайков составило 27 тысяч, информирует Ura.ru.

Хакерская атака на российские телеканалы, транслировавшие на YouTube большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, была зафиксирована в четверг днем.

Участники хакерской атаки ставили трансляциям российских телеканалов на YouTube дизлайки и писали однотипные негативные комментарии. При этом, судя по бот-комментариям, организаторы и исполнители кибератаки могут иметь отношение к Украине.



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