YouTube подтвердил кибератаку на трансляцию пресс-конференции Путина

Видеохостинг YouTube удалил более 10 тыс. дизлайков к трансляции большой пресс-конференции президента Владимира Путина на канале НТВ, таким образом косвенно подтвердив факт кибератак.
Изменение статистики заметили пользователи YouTube. «С 34 тысяч дизлайков скрутили до 23 (тысяч) в секунду на моих глазах!» – пишут пользователи.
Статистика поменялась на четвертом часу трансляции. К моменту окончания пресс-конференции число дизлайков составило 27 тысяч, информирует Ura.ru.
Хакерская атака на российские телеканалы, транслировавшие на YouTube большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, была зафиксирована в четверг днем.
Участники хакерской атаки ставили трансляциям российских телеканалов на YouTube дизлайки и писали однотипные негативные комментарии. При этом, судя по бот-комментариям, организаторы и исполнители кибератаки могут иметь отношение к Украине.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Возле здания ФСБ на Лубянке, где накануне произошла стрельба, во время съемки в прямом эфире задержали корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева, передает издание. До задержания к журналисту подошел гражданин в джинсах и черной куртке, нецензурно выругался и потребовал убрать камеру, угрожая «засунуть [ее] в жопу». «Или тебе официальные документы нужны?», — добавил он. Через несколько минут […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Индийский «прорыв» России может обернуться долгоиграющей кaтacтрофой / 12 ноября
- Volkswagen покажет свой новый концепт-кар ID 19 ноября / 30 октября
- Мнение: Вытер ноги об украинский флаг / 3 ноября
- Мнение: Готов ли Китай к стратегическому союзу с Россией? / 22 ноября
- Пьяная полицейская с Урала слила в Сеть вызывающие фото в форме / 13 декабря
- Мнение: Расчлененка в Питере — оппозиционеры уже сказали, что убийца — наш, в смысле — не их / 12 ноября
- Умер писатель и бывший советский диссидент Владимир Буковский / 28 октября
- Мнение: Русский марш 2019 / 4 ноября