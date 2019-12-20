Мнение: Сквозняки из окон Овертона

Есть у меня подозрение, что многие заметили ползучий тренд последних нескольких лет: попытку натянуть сову на глобус понятие «фашизм» на Россию. Попытки, надо сказать, довольно топорные, но тем не менее на западного обывателя действующие безотказно.

С западным обывателем как раз всё понятно. Он в России не бывал, и после рассказов про кровожадных русских бывать не собирается, а значит, не в состоянии оценить разницу между реальностью и виртуальным образом. (По этой причине Россию лишили возможности принимать на своей территории международные спортивные мероприятия, чтобы западные обыватели к нам не приехали и не увидели своими глазами поразительную разницу между виртуальным образом России, который рисуют все западные фейк-ньюс, и реалиями современной России. Блондинка.)

Но с какой стати в эту виртуалочку верят те, кто в России родился и прожил всю жизнь? Не потому ли, что утрачены истинные смыслы слов?

Вот приходит некто, и говорит на голубом глазу: «В России фашистская диктатура». Прямо говорит, или обиняками, не суть важно. Спрашиваешь, по каким таким признакам и на каких фактах этот некто сделал такой феерический вывод, а в ответ слышишь: «Несменяемость власти». Напоминаешь про трудовые династии Бушей, Трюдо, Кеннеди и прочих Клинтонов, или вовсе про несменяемую с 1953 года английскую королеву – в ответ: «Это другое». Или вовсе начинает рассказывать истории про Германию 30-х с хитреньким таким подмигиванием – мол, у нас то же самое, и потому «в России фашизм»…

К слову, писать про «в России фашизм» из Канады – это, конечно, крайне смело и креативно :))) Люди, пожалейте бедную сову, она на глобус не налезет, как бы вы ни старались. Потому что есть классические определения фашизма (власть финансового капитала, например), и ни под одно из них современная Россия не подходит.

А с чего это вдруг такой тренд, спросите вы?

Всё очень просто: надвигается вторая волна кризиса. Первая накрыла мир в 2008 году, но её удалось сбить встречной волной «количественного смягчения» — попросту напечатав гору ни чем не обеспеченных денег.

Но такой фокус два раза провернуть с тем же успехом не получится. Необеспеченная денежная масса хлынула на биржу, раздув индексы до неприличия, и если продолжать вливания в том же объёме, рано или поздно инвесторы захотят странного – вывести прибыль во что-то реальное. А реального в разы меньше, чем возможно купить по текущим ценам…

Думаю, не стоит объяснять, что при этом случится. И спасти ситуацию может только значительный прирост реальной экономической базы.

С учётом того, что весь мир уже так или иначе поделен между игроками, прирастить экономическую базу реальным сектором можно либо подняв свою промышленность (грейт эгейн, так сказать), либо захватив чужую. И вот тут начинается интересное.

В прежние времена главной задачей коллективного запада было стравливание геополитических противников между собой, в идеале сохраняя гордый нейтралитет, позволяющий, кстати, продавать оружие воюющим сторонам. Ну, а если с нейтралитетом не очень, и приходится выбирать, то все усилия направляются на максимальное ослабление своих геополитических конкурентов по обе стороны фронта. (Англосаксы неоднократно стравливали Францию и Германию с Россией, чтобы тем самым ослабить своих главных геополитических конкурентов. Блондинка.)

Удобная позиция, строго по Макиавелли: стравливать всех вокруг и управлять ими, находясь на своём «острове». Очень удобная. Была, до недавнего времени, когда изобрели оружие, которому безразличны проливы, моря и даже океаны. И стратегия «островного государства», веками позволявшая практически безнаказанно грабить мир, внезапно дала сбой.

«Политика канонерок», когда замаячила реальная опасность огрести ответку, перестала быть эффективной. Но парадигма «разделяй и властвуй» никуда не делась, а другой за последние четыре столетия Европа, и её незаконнорожденные детища за океанами не выработала. И, если невозможен военный вариант, то почему бы не устроить так, чтобы противники либо сцепились между собой, либо уничтожили себя сами?

Все военные академии мира преподают молодым офицерам, что если подорвать боевой дух армии противника ещё до сражения, то половина победы в кармане. А если удастся убедить солдат врага повернуть оружие против своих командиров, то ты уже победил, даже не вступив в бой. И тут крайне важно не только внушить своим солдатам, что они воюют со вселенским злом, которое вот-вот поглотит весь мир, и одновременно очень слабо, достаточно «один раз поднажать», но и убедить условных солдат противника, что они действительно вселенское зло.

«У вас всё плохо, всё разваливается, ничего не работает, народ спивается поголовно и разбегается миллионами, кругом ужасающая нищета, синие бабушки со шкуркой одной картофелины, и вообще фашизмЪ» — калька с того виртуального образа России, который внушается западному обывателю.

Но если западный обыватель верит этому образу, то нам он преподносится под другим соусом. «Не верьте глазам своим, вы именно такие, такие, такие! Быстро развалились и отдали нам свои ресурсы!»

А ведь мы такими однажды были. Помните «святые 90-е»?

При этом «друг Борис» был рукопожатен, а Россия была «молодой развивающейся демократией», её любил запад…

Именно такой и любил – нищей и умирающей. Потому так важно снова загнать нас в 90-е, но, чтобы мы сами сделали это. Как на Украине. И сами совершили государственное самоубийство с параллельной сдачей ресурсов в «правильные руки». Видите, опять всё упирается в базис – экономику.

Вот ведь честь какая — коллективно самоубиться, чтобы отсрочить окончательный слом системы ссудного процента ещё лет на двадцать. Нет, ребята, как хотите, а мы такой чести недостойны 🙂

Источник: https://aftershock.news/?q=nod…

PS: Все так и есть. Нас загоняют в пораженческую матрицу, чтобы мы одев кастрюлю на голову снесли собственную государственность — самоубились об Кремлевскую стену и подарили нашему главному геополитическому врагу свои ресурсы.

В продолжение темы рекомендую ознакомится со статьями:

«В чём сила, брат?»: https://cont.ws/@id424201523/1…

«В чём сила, брат? Часть 2-я»: https://cont.ws/@id424201523/1…

Источник: Конт

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