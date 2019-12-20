«Чувства, возможно, есть!». Слава из «НеАнгелов» показала фото поцелуя с мужем

20.12.2019, 10:06, Новости дня

Участница украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая в июле развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, опубликовала в Instagram фото поцелуя с ним.

«Я знаю, вы хотите обсудить! Мы родители своих детей! Да, чувства, возможно, есть! Но у каждого своя жизнь! тЭчЕКа», – написала она.

На снимке бывшие супруги запечатлены с детскими тортами в руках, на фоне надувных шаров.

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Я знаю , вы хотите обсудить ! Мы родители своих детей! Да чувства , возможно есть! Но у каждого своя жизнь! тЭчЕКа

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 19 Дек 2019 в 12:46 PST

1 июля 2019 года Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский получили развод.

Каминский признавался, что хотел развестись со Славой еще в 2017 году.

Каминские жили в браке с 2014 года. У пары есть двое детей: пятилетний сын Леонард и четырехлетняя дочь Лаура.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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