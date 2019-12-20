Автоновости: «Лось» не пострадает: Toyota RAV4 получит новые настройки системы стабилизации

Новый Toyota RAV4 был раскритикован за странное поведение во время «лосиного теста». В самой «Тойоте» называют автомобиль абсолютно безопасным, но при этом владельцам предложат альтернативный вариант настройки VSC. Рассказываем, как это будет работать.

В начале осени-2019 большой резонанс вызвали итоги динамических испытаний нового гибридного RAV4, которые провели в издании Teknikens Värld. Эксперты заявили, что предельная скорость прохождения переставки (так называемого "лосиного теста") у кроссовера составляет лишь 68 км/ч, тогда как на более высоких скоростях "Тойота" проявляет опасную склонность к заносу и заваливанию на внешние колеса. Похожие явления при объезде препятствия зафиксировали и в ряде других СМИ.

Представлен самый мощный и быстрый Toyota RAV4 в истории (свыше 300 л.с.!)

Сама компания Toyota, впрочем, всегда подчеркивала, что RAV4 в критических режимах ведет себя максимально безопасно и полностью соответствует высоким стандартам. Тем не менее, японцы решили отреагировать на критику и успокоить потенциальных и существующих клиентов. Как сообщили "АвтоВестям" в российском офисе "Тойоты", инженеры уже разработали новый, более "спокойный" вариант настройки системы стабилизации VSC. В такой конфигурации вмешательство электроники при резких маневрах будет происходить раньше, чем в стандартном варианте.

Самое интересное, что альтернативный вариант калибровки VSC будет предлагаться вместе со стандартным. Первыми новый алгоритм VSC получат гибридные версии RAV4 ближе к середине 2020 года. Причем, все кроссоверы "Тойоты", как и прежде, будут выезжать из автосалонов с первичной настройкой VSC, и только по желанию владельца официальные дилеры загрузят в электронные "мозги" более "спокойный" вариант калибровок. Важно, что выполнить загрузку нового ПО можно будет как сразу после покупки, так и позднее — абсолютно бесплатно.

В представительстве Toyota "АвтоВестям" пояснили, что вопрос применения альтернативных настроек VSC в бензиновых версиях для России (у нас RAV4 доступен с двигателями 2,0 и 2,5 л) находится на рассмотрении. О появлении такой "опции" производитель объявит отдельно.

Диапазон цен на новый Toyota RAV4 в России составляет 1 756 000 — 2 661 000 рублей.

"Мы уверены, что новый RAV4 абсолютно безопасен в своей текущей спецификации, так как он прошел все тестовые испытания и полностью соответствует всем нормам.



Несмотря на это, Тойота следует принципу "Клиент на первом месте" и предложит альтернативные настройки VSC для тех владельцев Toyota RAV4, которым раннее вмешательство электронной системы стабилизации при экстремальном маневрировании предпочтительнее.



Таким образом, у владельцев Toyota RAV4 будет возможность выбора между двумя вариантами настроек VSC", — уточняют в российском офисе "Тойоты".

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