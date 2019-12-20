SSJ-100 не смог вылететь в Москву из-за проблем с двигателем

20.12.2019, 10:05, Разное

Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь из Челябинска в Москву. Причиной стали проблемы с двигателем, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе аэропорта Челябинска рассказали, что пилоты пытались запустить лайнер дважды. Сейчас сотрудники воздушной гавани ожидают прибытия специалистов «Аэрофлота» из столицы, передает телеканал «360».

Sukhoi Superjet-100 должен был вылететь 20 декабря в 07:15. На борту находились 79 пассажиров. Они смогут отправиться в Москву сегодня, уточняет RT.



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