SSJ-100 не смог вылететь в Москву из-за проблем с двигателем

Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь из Челябинска в Москву. Причиной стали проблемы с двигателем, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе аэропорта Челябинска рассказали, что пилоты пытались запустить лайнер дважды. Сейчас сотрудники воздушной гавани ожидают прибытия специалистов «Аэрофлота» из столицы, передает телеканал «360».

Sukhoi Superjet-100 должен был вылететь 20 декабря в 07:15. На борту находились 79 пассажиров. Они смогут отправиться в Москву сегодня, уточняет RT.

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Последнее: Депутаты британского парламента во втором чтении одобрили проект закона о Brexit, который включает в себя сделку с Евросоюзом об условиях «развода». Законопроект поддержали 358 депутатов, 234 проголосовали против, передает РИА «Новости». 13 декабря премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз как единое целое к 31 января 2020 года.