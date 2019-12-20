Заботливый Александр Овечкин играет с подросшим сыном

20.12.2019, 10:05, Разное

Накануне супруга спортсменаАнастасия Шубская опубликовала на своей странице в социальной сети Твиттер новое видео. На записи показано, как ее возлюбленный играет с их ребенком.

Сначала малыш лазил по спине отца, потом Александр схватил его и начала прикусывать живот, от чего Сережа залился веселым смехом. После этого маленький смельчак сел к родителю на спину, и тот стал катать его на себе по комнате.

Напомним, Сережа родился в прошлом году 18 августа, в 9:30 утра по Североамериканскому восточному времени во Флориде. Наследнику дали имя в честь старшего брата хоккеиста, который трагически погиб больше десяти лет назад в автокатастрофе.

Alex Ovechkin (@ovi8) playing with Ovi Jr. is too cute. ❤️

(&#55356;&#57253; IG/nastyashubskaya) pic.twitter.com/2ojRoUylfL

— NHL (@NHL) 18 декабря 2019 г.



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