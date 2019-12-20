Эфиопия запустила в космос первый спутник

20.12.2019, 10:05, Новости дня

Эфиопия при помощи Китая запустила в космос свой первый спутник ETRSS-1.

«Этот проект станет основой для нашего исторического путешествия к процветанию», – передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа слова заместителя премьер-министра Эфиопии Демеке Меконнена.

Многочисленные официальные лица и простые граждане собрались в пятницу в горной космической обсерватории Энтото в предместье Аддис-Абебы, чтобы наблюдать в прямом эфире запуск первого эфиопского спутника с космодрома в КНР.

Запуск спутника дистанционного зондирования был произведен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-4B» с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере КНР в 11.22 по местному времени (06.22 мск). ETRSS-1 был одним из девяти спутников, находившимся на «Чанчжэн-4B».

ETRSS-1 предназначен в первую очередь для мониторинга развития инфраструктуры, состояния сельскохозяйственных и лестных ресурсов, а также составления более точных прогнозов погоды. Аппарат стоит 7 млн долларов, 6 млн из которых заплатил Китай.

Напомним, в октябре 2013 года власти Эфиопии открыли самую крупную в Восточной Африке обсерваторию, расположенную в горах Энтото на высоте 3200 м над уровнем моря, что стало первым шагов к осуществлению национальной космический программы этой страны.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Депутаты британского парламента во втором чтении одобрили проект закона о Brexit, который включает в себя сделку с Евросоюзом об условиях «развода». Законопроект поддержали 358 депутатов, 234 проголосовали против, передает РИА «Новости». 13 декабря премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз как единое целое к 31 января 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика