Уровень холестерина и сахара в крови снижают блюда корейской кухни

20.12.2019, 10:04, Разное

Уровень холестерина и сахара в крови снижают блюда корейской кухни, что способствует уменьшению вероятности развития инфаркта и диабета. К такому выводу пришли исследователи Университета Сеула.
Эксперимент, целью которого стал сравнительный анализ корейской и американской кухни показал, что питание первой оказалось более полезным для здоровья. Блюда, предлагаемые второй, повышали риск развития ожирения и сахарного диабета. Изменения холестерина в среднем различались на 10%. Корейская кухня изобилует овощами и разными видами рыбы, поэтому блюда в ней считаются полезными и сбалансированными. По сравнению с европейской и даже китайской кулинарными традициями, эта еда содержит значительно меньше животного белка и гораздо больше овощей.

Хансик – так корейцы называют свою национальную кухню, представлен различными продуктами, среди них центральное место занимают квашеные. Одним из самых предпочитаемых угощений является кимчи — капуста, приготовленная таким способом с добавлением красного перца. Она не только отличается вкусовыми качествами, но и защищает от инфекций, а также насыщает организм витамином С. Кстати, рецептов кимчи существует довольно много. Пибимпап, наряду с кимчи, также приобретает большую популярность в мире благодаря своим вкусовым качествам и простоте приготовления. Большая тарелка с рисом, перемешанным с овощами, яйцом и различными травами (иногда и кимчи) и добавленными в него соусами. Попробовать это блюдо можно часто на борту самолета в качестве обеда: сытно, вкусно и полезно.



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