Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи утром в пятницу вырос на 0,29% – до 3017,07 пункта, индекс РТС поднялся на 0,18% – до 1522,19 пункта.

Следует из данных Московской биржи.

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