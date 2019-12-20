Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи утром в пятницу вырос на 0,29% – до 3017,07 пункта, индекс РТС поднялся на 0,18% – до 1522,19 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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