Трамп потребовал немедленных слушаний в Сенате по своему импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать слушания в Сенате в рамках импичмента. Он также отметил, что демократам не удалось получить ни одного голоса от республиканцев в ходе голосования по импичменту в Палате представителей.

«То есть после того, как демократы не дали мне должного судебного разбирательства в палате, ни адвокатов, ни свидетелей, ни чего-либо еще, они теперь хотят рассказать Сенату, как проводить свой процесс. На самом деле, у них нет никаких доказательств, и они никогда не появятся. Они хотят. Я хочу немедленного суда!» — написал президент на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что демократы отказываются передать в Сенат уже утвержденные статьи обвинений против Трампа, а без этого сенаторы не могут начать слушания по отстранению президента США от власти.

Демократы запустили процедуру импичмента Трампа в сентябре 2019 года, заявляя, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи.

Теперь для того, чтобы лишить Трампа должности, необходимо, чтобы за это проголосовали две трети сенаторов. При этом республиканское большинство в верхней палате конгресса не собирается выносить импичмент Трампу.

Сам президент США назвал процедуру импичмента, инициированную в конгрессе демократами, их политическим самоубийством. Он уверен, что будет полностью оправдан в сенате.

