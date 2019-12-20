В Москве побит рекорд по проверкам из-за лжеминирований. Из 1000 учреждений эвакуировали почти 170 000 человек

20.12.2019, 9:57, Новости дня

В Москве 19 декабря из-за сообщений о заложенных бомбах проверили не менее 1000 учреждений, из них эвакуировали в общей сложности почти 170 000 человек. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, это рекордный показатель.

90% проверок пришлось на школы и детские сады. Также угрозы поступили в два десятка медицинских учреждений, 12 судов, несколько аэропортов и более 250 станций метро.

10 декабря для проверки примерно 400 объектов эвакуировали больше 120 000 человек.

По данным источников агентства, с 28 ноября общее количество эвакуированных в Москве из-за угроз о якобы заложенных взрывных устройствах превысило 700 000 человек.

Волна минирований продолжается в Москве и Петербурге с 28 ноября.



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