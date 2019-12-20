«Грай». Вышла новая песня Kazka. Аудио

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Аудио: КАZКА / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Президент Владимир Путин в ходе заседания ЕАЭС рассказал участникам о том, как польские политики хотели установить Гитлеру памятник в Варшаве. Российский лидер показал лидерам ЕАЭС документы конца 30-х годов, передает «Фонтанка». «Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку. Но не просто выслать, а отправить их фактически на вымирание в колонии», – […]
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