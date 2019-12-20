Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 1 копейку – до 62,42 рубля, курс евро опустился на 3 копейки – до 69,39 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 66,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».





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