Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 1 копейку – до 62,42 рубля, курс евро опустился на 3 копейки – до 69,39 рубля.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 66,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Последнее: Президент Владимир Путин в ходе заседания ЕАЭС рассказал участникам о том, как польские политики хотели установить Гитлеру памятник в Варшаве. Российский лидер показал лидерам ЕАЭС документы конца 30-х годов, передает «Фонтанка». «Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку. Но не просто выслать, а отправить их фактически на вымирание в колонии», – […]
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