Вооруженную группу молодых людей задержали в центре Москвы

Группу молодых людей, угрожавших охраннику ресторана, задержали в центре Москвы, информирует УВД по ЦАО.

В четверг в отделение полиции по Таганскому району поступила информация, что в ресторане на улице Сергия Радонежского произошла драка.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что охранник заведения сделал замечание группе молодых людей за шумное поведение и попросил уйти. На выходе один из нарушителей спокойствия достал предмет, похожий на пистолет и направил его в сторону мужчины, а приятель распылил газовый баллончик в сторону охранника.

«Были вызваны сотрудники полиции, которые доставили всех в ОМВД для разбирательства. В ходе проверки изъято два газовых пистолета с патронами и два газовых баллона. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Напомним, вечером 19 декабря 39-летний Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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