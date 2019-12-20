В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя по подозрению в изготовлении взрывчатки

Сотрудники ФСБ в аннексированном Крыму задержали жителя Симферополя Дениса Кашука, его подозревают в изготовлении взрывчатых веществ. Об этом «Ґратам» рассказала жена задержанного Ольга и адвокат Назим Шейхмамбетов.

40-летний Кашук вышел из дому утром 17 декабря, в 10.00 на звонки уже не отвечал. Вечером женщина обратилась в полицию после того, как узнала, что на работе (в рекламном агентстве) он не был.

Утром 18 декабря домой к Кашуку прибыли с обыском сотрудники ФСБ. Они сообщили, что тот подозревается в изготовлении взрывчатых веществ, изъяли технику и электронные носители.

Адвокат Ислям Велиляев посетил Кашука в здании ФСБ 19 декабра, однако задержанный сказал, что отказывается от его услуг.

«При встрече, он сразу заявил, что отказывается от адвоката Исляма Велиляева, хотя мы с ним до этого не были знакомы. В конфиденциальной беседе он рассказал, что его задержали утром 17 декабря. С того времени он находился в здании ФСБ. У него потребовали отказаться от меня. В настоящий момент он написал заявление об отказе. Спросил у следователя, что писать, тот ему продиктовал фразу основания отказа: «что от неустановленных лиц ему стало известно о репутации адвоката». Это целенаправленное давление на подзащитного для отказа от юридической защиты», – рассказал Велиляев.

По его словам, уголовное дело возбуждено по статьям «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

«Мы подозреваем, что человек находится в тяжелом психологическом состоянии и из-за этого письменно отказался от услуг адвоката. Семья опасается, что к нему были применены пытки и методы физического давления», – рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

Супруга задержанного опасается, что его могут принудить оговорить себя под пытками.

Киевский районный суд Симферополя должен избрать для Кашука меру пресечения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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