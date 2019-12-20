Мнение: Жирная скотина

Вчера вечером, когда умные москвичи уже улетели все в Тай, а все остальные рыскали по центру в поисках подарков и радовались новогодней иллюминации, возле Детского мира, 39-летний жирный мерзкий урод открыл стрельбу из карабина Сайга.
Фото: Соцсети
Люди бросали машины. Толпа убегала. Школота забаррикодировалась в кафешках и снимала происходящее на смартфоны.
Жирный урод спрятался за колоннами здания ФСБ и стрелял оттуда на поражение. Одного сразу убил. Второго ранил в голову. Зацепило не только ФСБшников, но и гражданских — хорошо, что в ногу.
Спецоперация по обезвреживанию жирного клопа продолжалась меньше часа. На видео — полная хронология вплоть до ликвидации упыря:
Видео: Соцсети
Оказалось, что толстая мерзкая тварь прибыла в Москву из Подольска, где проживала с мамой.
Евгений Манюров. 39 лет. Жил с мамой. Женщины нет, даже в случайных половых связях замечен не был. Пил таблетки от варикоза. Алкоголь и наркотики не употреблял. Вместо чая — отвар шиповника с мёдом.
Видео: Соцсети
Последние три года жиробас ходил в стрелковую секцию. По мнению бойцов ФСБ пухлая сволочь профессионально вела себя. Готовился к шутингу, тренировался. И кстати, по поводу работы — был уволен, а последние несколько лет своей никчёмной жизни чего-то там охранял в магазинах.
Никто не скажет сейчас о мотивах преступления лучше меня — на фоне онанизма, жизненных неудач у жирного поехала крыша.
Вместо того, чтобы заняться собой, найти хорошую работу и жить, как нормальный, этот урод двинулся на почве отсутствия секса и денег и пошёл убивать людей перед Новым годом.
Ублюдок.
Источник: Лена Миро
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