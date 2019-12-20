В московском McDonald’s хулиганы угрожали охраннику пистолетом

20.12.2019, 9:37, Разное

Группу молодых людей задержали в ресторане быстрого питания McDonald’s в центре Москвы. По словам очевидцев, посетители громко разговаривали и вели себя вызывающе.

Когда охранник сделал им замечание, один из молодых людей достал пистолет и стал им размахивать. Его приятель распылил содержимое газового баллончика в сторону охранника, сообщает агентство «Москва».

Сотрудники заведения вызвали полицию. Правоохранители доставили молодых людей в ближайшее отделение. У хулиганов изъяли два газовых пистолета с патронами и два газовых баллончика. Проводится проверка.



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