Отключен один из энергоблоков Запорожской АЭС

20.12.2019, 9:37, Новости дня

Третий энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине отключили от сети для проведения капитального ремонта, сообщила пресс-служба АЭС.

«В 00.00 (01.00 мск) 20 декабря 2019 года энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от сети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что в работе находится четыре энергоблока АЭС с суммарной нагрузкой 3795 МВт. Замечаний к работе основного оборудования нет, радиационный фон в районе расположения АЭС не превышает установленных допустимых значений.

Напомним, 11 октября на Запорожской АЭС, которая является крупнейшей в Европе электростанцией, произошел сбой в работе первого энергоблока. 



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