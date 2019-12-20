Для создания качественных дорог в Украине нужно 5 трлн грн за 10 лет – BRDO

Для создания качественных дорог в Украине необходимы инвестиции в размере 5 трлн грн в течение 10 лет. Об этом 18 декабря во время круглого стола на тему «Строительство и ремонт автомобильных дорог: как решить извечную украинскую проблему?» сказал руководитель сектора «Транспорт и инфраструктура» общественной организации «Офис эффективного регулирования» (BRDO) Владислав Притоманов, сообщает пресс-служба организации.

По оценкам BRDO, Государственный дорожный фонд должен быть увеличен в 10 раз по сравнению с объемом 2018 года (47 млрд грн). Такие инвестиции возможно привлечь благодаря международным финансовым институтам и государственному партнерству, в частности, концессии, с распределением расходов бюджета на 10 – 20 лет.

«Состояние украинских дорог достигло пика износа, что тормозит экономическое развитие страны. Качественно улучшить ситуацию можно, только кардинально изменив подходы ко всем этапам работ, начиная с планирования и до эксплуатационного содержания дорог. Нужно внедрить средне- и долгосрочное планирование дорожных работ, в том числе, бюджетного финансирования, а также создать конкурентные условия среди подрядчиков и заказчиков», – подчеркнул Притоманов.

Он отметил, что согласно исследованию World Bank Group, более 90% дорог Украины (общая протяжность – 169,6 тыс. км), находятся в изношенном состоянии и нуждаются в срочном ремонте или замене. При этом 39% дорог государственного значения не соответствует требованиям по прочности, а 51% – по ровности.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн (примерно $7,5 млрд).

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля 2019 года подписал указ «О некоторых мерах по созданию условий для развития и повышения качества автомобильных дорог».

Программу развития автодорог Украины на 2018–2022 годы Кабмин утвердил 21 марта 2018 года. Общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн. В 2019 году на дорожные работы в госбюджете было предусмотрено 56 млрд грн.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что в Дорожном фонде должно остаться в 2020 году 73,7 млрд грн на строительство дорог.

Европейский инвестиционный банк и ЕБРР выделит €900 млн на ремонт украинских дорог.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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