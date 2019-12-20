Федор Конюхов запланировал поход через два океана на катамаране на солнечной энергии

Российский путешественник Федор Конюхов планирует в 2021-2022 годах совершить первый одиночный переход через Атлантический и Тихий океаны на катамаране, работающем на солнечной энергии, рассказал его сын и менеджер проекта Оскар Конюхов.
«В 2021-2022 годах Федор Конюхов планирует совершить первые в истории одиночные переходы Атлантического и Тихого океанов на катамаране на солнечной энергии. В рамках проекта NOVA планируется построить катамаран океанского класса длиной 11 м, оборудованный электрическими моторами и солнечными модулями», – передает ТАСС слова Оскара Конюхова.
Он добавил, что катамаран находится в стадии проектирования, строительство начнется в январе 2020 года на английской верфи Rannoch Adventurе. Солнечные батареи изготовит компания «Хевел» в Санкт-Петербурге.
Путешествие пройдет в два этапа. В феврале-марте 2021 года Конюхов намерен пройти по маршруту Канарские острова – остров Антигуа протяженностью около 3 тыс. морских миль. В рамках второго этапа в декабре 2022 года запланировано пересечение Тихого океана по маршруту Чили – Австралия протяженностью порядка 9 тыс. морских миль. Все путешествие займет около полугода. На переходах Конюхов будет вести видеодневник и проводить экологический мониторинг океана.
Напомним, в июле Федор Конюхов в Севастопольской бухте погрузился на месте гибели линкора «Новороссийск», затонувшего в 1955 году.
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