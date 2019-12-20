На автомобили Lexus установили уникальную маркировку против угона

20.12.2019, 9:30, Разное

На автомобили Lexus установили уникальную маркировку против угона. Покупатели бывшего в использовании автомобиля получат новые возможности для проверки машины на предмет случаев криминала.
Сейчас автомобили маркируются VIN-номером. Очень часто для того, чтобы скрыть факты криминала, его подделывают. Компания Lexus разработала специальный идентификатор L-Mark от угона, который наносят на большое количество элементов авто. В этой маркировке зашифрован PIN-код, подвязанный к VIN-номеру. Эти обозначения не заметны на первый взгляд. Они выполнены в виде микроточек диаметром 1 мм. Информацию будут получать с помощью многократного увеличения. Общее количество маркированных деталей будет достигать десяти тысяч.

Правоохранители все равно будут иметь доступ к оригинальному VIN-номеру, даже в случае его подделки злоумышленниками. Количество маркированных частей делают практически невозможной продажу машины на запчасти. Кроме этого, производители планируют продублировать VIN-номер на нескольких деталях дополнительно. Для удобства проверки идентификаторов Lexus создали специальный портал, на котором можно запросить информацию онлайн.



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