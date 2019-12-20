В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области признал владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина виновным в нарушении авторских прав. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Подобный приговор в истории судебной практики страны вынесли впервые, сообщает компания по расследованиям в области киберпреступлений Group-IB.

По ее данным, Сайгин владел группой онлайн-кинотеатров, публикующих нелицензионный контент: kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятком их «зеркал», среди которых kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life, kinogb.cc, kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv.

На каждом сайте находилось более 10 тысяч наименований различных фильмов и сериалов. Контент сайты получали от одной из крупнейших пиратских сетей – Moonwalk (прекратила работу в октябре 2019 года), а рекламодателями выступали онлайн-казино.

По оценкам Group-IB, в 2019 году впервые за пять лет рынок пиратских ресурсов в российском сегменте интернета показал падение: его объем составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Отец Евгения Манюрова, подозреваемого в стрельбе в районе Лубянки, рассказал об отношениях с сыном и его личной жизни. Фатих Манюров рассказал, что сын не поддерживал отношения, поэтому в основном они общались только по праздникам, передает «Пятый канал». Отец также отметил, что недавно Евгений расстался со своей девушкой. «Я ему: Женя, не хочешь жениться? Тебе под сорок […]