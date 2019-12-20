МВД России предлагает дать полиции право временно изымать детей из семьи

Министерство внутренних дел России готовит поправки в Семейный кодекс, которые позволят полиции временно изымать детей из семьи, если им угрожает опасность. Об этом сообщил начальник управления МВД Станислав Колесник.

Он подчеркнул, что временное изъятие полицией ребенка из семьи на основании этих поправок не должно повлечь за собой лишение родительских прав.

По его словам, правоохранительные органы сталкиваются со случаями, которые требуют «незамедлительных мер», в частности, «временной, скажем так, его изоляции от опасной ситуации».

Сейчас такими полномочиями, согласно Семейному кодексу, обладают только органы опеки. После изъятия в суд автоматически подается иск о лишении или ограничении родительских прав.

Представитель МВД подчеркнул, что органы опеки могут принимать какие-либо меры только в рабочее время, «с девяти до шести», в остальное время на сообщения об угрозах детям реагируют сотрудники полиции.

Согласно приведенной Колесником статистике, за четыре года в России на 92% выросло количество преступлений, в том числе убийств и случаев истязания детей.

Эксперты Совета по правам человека считают, что изъятие ребенка из семьи должно быть крайней мерой, только если угроза исходит от родителя и неустранима. Они также предлагают изолировать не детей, а взрослых, которые представляют для них угрозу. В тех случаях, когда ребенка все же изъяли из семьи, СПЧ предлагает передавать его не в детский дом, а другим родственникам либо во временную приемную семью.

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