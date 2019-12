В Сети впервые вживую показали, как может выглядеть iPhone SE 2

В первой половине 2020 года ожидается премьера нового смартфона американским технологическим гигантом Apple. Недавно в Сети появились рендеры ожидаемого поклонниками бренда iPhone SE 2, а чуть позже обнародовали видео, в котором вероятный внешний вид гаджета показан вживую.

Известный в определённых кругах сетевой инсайдер Ben Geskin в Twitter-аккаунте опубликовал ролик с изъятым из упаковки и впервые включенным iPhone. Комментируя кадры, он заметил, что показывает, скорее всего, не iPhone SE 2, а созданную энтузиастами уникальную модель iPhone 11 Pro. Однако эксперт уверен, что ролик достоен внимания и даёт представление о том, как может выглядеть инновационная модель от Apple.

На данное время информации о новом iPhone SE 2 мало и в основном она базируется на слухах и «утечках». Так, ранее сообщалось, что девайс будет иметь жидкокристаллический дисплей размером 4,7 дюйма, ОЗУ объёмом 3 ГБ и флэш-память на 64/128 ГБ. В качестве платформы выступит фирменная однокристальная Apple A13.

Obviously this is not the iPhone SE 2, but iPhone 11 Pro with custom squared-off sides. But I like this video because it gives us a good idea how #iPhone12 could look like ????????

(video from https://t.co/8GsbcuZyRK) pic.twitter.com/qWUJyBLTNy

— Ben Geskin (@BenGeskin) 19 грудня 2019 р.

