Ученые: Тяжесть симптомов гриппа зависит от преодоленного в детстве штамма болезни

Насколько успешно человек может противостоять гриппу, зависит не только от пресловутой способности вируса изменяться в зависимости от сезона, но и от штамма, впервые перенесенного в детстве, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале PLoS Pathogens.

Полученные данные объясняют, почему некоторые пациенты переносят тот же штамм вируса гриппа сложнее. Результаты также могут помочь в разработке стратегий, направленных на снижение воздействия сезонного гриппа.

«Последние два сезона гриппа были более серьезными, чем ожидалось», — говорит соавтор исследования Майкл Воробей, руководитель отдела экологии и эволюционной биологии и сотрудник Института BIO5 в Университете Аризоны. Грипп является основной причиной смерти во всем мире.

На протяжении десятилетий исследователи и работники здравоохранения были недовольны тем, что один и тот же штамм вируса гриппа поражает людей с различной степенью тяжести. Затем, в 2016 году, команда, включающая Воробея и авторов текущего исследования, представила в журнале Science статью, показывающую, что воздействие вируса гриппа в прошлом определяет реакцию человека на последующие инфекции, это явление, называемое иммунологическим импринтингом.

Открытие помогло опровергнуть ранее распространенное мнение о том, что предыдущее воздействие вируса гриппа давало слабую иммунологическую защиту или вообще не обеспечивало ее от штаммов, которые могут перейти от животных к человеку, таких, как вызывающие так называемый свиной или птичий грипп. Эти штаммы, которые уже стали причиной сотен вторичных случаев тяжелой болезни или смерти у людей, вызывают глобальную обеспокоенность, поскольку они могут вызывать мутации, позволяющие им не только легко переходить от популяций животных к людям, но и быстро распространяться от человека к человеку.

Два подтипа вируса гриппа, H3N2 и H1N1, были ответственны за сезонные вспышки гриппа в течение последних нескольких десятилетий. H3N2 является причиной большинства тяжелых клинически наблюдаемых случаев среди пожилых людей и большинства случаев смерти в целом. H1N1 вызывает меньше смертей и больше поражает молодых людей и среднего возраста.

Данные медицинской карты выявили закономерность: люди, впервые подвергшиеся воздействию H1N1 в детстве, с меньшей вероятностью попадут в больницу, если они снова столкнутся с ним в более позднем возрасте, чем люди, впервые подвергшиеся воздействию H3N2. И наоборот, те, кто впервые подвергся воздействию H3N2, в дальнейшей жизни пользовались дополнительной защитой от этого штамма.

Чтобы понять это несоответствие, исследователи изучили эволюционные связи между штаммами вируса гриппа. Оказалось, что H1N1 и H3N2 принадлежат к двум отдельным ветвям, или группам на «генеалогическом древе» гриппа. Однако люди, преодолевшие H2N2 еще в детстве, не имели защитного преимущества, когда они позже столкнулись с H1N1. Это казалось странным, поскольку два подтипа находятся в одной группе, и более ранняя работа исследователей показала, что воздействие одного может в некоторых случаях обеспечить значительную защиту от другого.

Другими словами, способность бороться с вирусом гриппа определяется не только подтипами, с которыми люди сталкивались в течение жизни, но и их последовательностью. Какой бы подтип не обнаружила иммунная система, он оставляет отпечаток, который особенно хорошо защищает от штаммов того же подтипа. По словам исследователей, молекулярные причины этого эффекта в настоящее время изучаются.

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