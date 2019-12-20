«Как гончая собака»: исхудавшая Лолита поделилась сокровенным

Поклонники приятно удивлены
тем, как в последнее время преобразилась знаменитость. Свою фигуру она теперь
подчеркивает облегающими нарядами. Артистка рассказала, как ей удалось быстро
избавиться от лишних килограммов.
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Последнее: Согласно городскому слуху Ялты, пес по кличке «Мухтар» долгие годы разгуливал по набережной курортного города в ожидании своего хозяина-моряка. В этом году он обрел новую семью, сообщает телеканал «Царьград». Животное приютил местный житель – музыкант Виктор Малиновский. Он забрал собаку из приюта, где она оказалась после того, как укусила одну из жительниц. Зверь не только […]
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