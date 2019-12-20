Роскачество назвало лучшие российские игристые вина

Роскачество представило рейтинг российских игристых вин. Эксперты организации оценили 94 образца напитков, более двух третей получили высокие дегустационные оценки, говорится в сообщении ведомства.

В сообщении на сайте Роскачества указывается, что эксперты «оценили 94 образца российских игристых вин, проверяя органолептические показатели качества: цвет, аромат и вкус».

«Именитые сомелье поставили высокие оценки игристому вину – более двух третей (72%) исследованных игристых вин получили высокие дегустационные оценки», – указывали в ведомстве.

В тройку лучших игристых вин вошли образцы непростого для виноделия по климатическим условиям 2018 года – это указывает на профессионализм ряда производителей, справившихся с капризами погоды на винограднике.

«Качественные игристые вина из российского винограда производят почти во всех винодельческих регионах, которые посетили эксперты Роскачества. В рейтинг вошли игристые вина из традиционных регионов с более чем столетней традицией производства – Крыма, Севастополя, Краснодарского края. Открытием этого года стали недорогие игристые вина из Дагестана, занявшие одну из высоких позиций в исследовании», – добавляется в релизе.

Указывается также, что при выборе игристого вина к новогоднему столу стоит внимательно читать этикетку, чтобы выбрать именно вино. Кроме того, можно ориентироваться на рейтинг «Винного гида России».

Замглавы организации Илья Лоевский сообщил, что, изучая этикетку игристого вина, необходимо обратить внимание на само наименование напитка.

«Если на лицевой части этикетки нет надписи «игристое вино» или «российское шампанское», переверните бутылку и прочтите мелкий текст на контрэтикетке. Перед вами может быть «винный напиток газированный», в котором вина в лучшем случае половина объема, а все остальное – вода и ароматизаторы», – добавил эксперт.

Ранее Роскачество дало совет по выбору новогодней гирлянды.

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