«Я ей не нравилась»: Подольская раскрыла отношения с Пугачевой

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Последнее: Согласно городскому слуху Ялты, пес по кличке «Мухтар» долгие годы разгуливал по набережной курортного города в ожидании своего хозяина-моряка. В этом году он обрел новую семью, сообщает телеканал «Царьград». Животное приютил местный житель – музыкант Виктор Малиновский. Он забрал собаку из приюта, где она оказалась после того, как укусила одну из жительниц. Зверь не только […]
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