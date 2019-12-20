Журналистку задержали после разговора с матерью стрелка с Лубянки

Корреспондент «Базы» Анна Никитина перестала выходить на связь после разговора с матерью Евгения Манюрова, устроившего стрельбу в центре Москвы. Журналистку задержали сотрудники ФСБ и СКР в квартире убийцы в Подольске.

На протяжении пяти часов девушка не могла позвонить близким или коллегам. Правоохранители также запретили ей покидать помещение. Позднее телеграм-канал «База» сообщил, что Анну Никитину освободили. Журналистка убедила правоохранителей отпустить ее на время.

«В районе 8 часов утра вся следственная группа выдвинулась из Подольска в Москву – как они выразились «на Кузнецкий мост». Они настаивали также, чтобы Анна Никитина проехала вместе с ними, однако журналистка смогла убедить следователей отпустить ее – хотя бы на время», – говорится в сообщении.

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