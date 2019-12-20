Нюша вспомнила, как в юности продюсер просил её полностью обнажиться перед ним

Отечественная исполнительница и автор песен Нюша недавно вспомнила историю, произошедшую с ней в юности. Тогда ещё начинающую певицу отец привёл к продюсеру, который попросил её полностью обнажиться, чем не просто шокировал, но и нанёс психологическую травму.

В интервью для YouTube-канала «Ходят слухи» Нюша пояснила о непростой ситуации, сложившейся в её семье в 2000-х годах. В то время её отец Владимир Шурочкин потерял свою студию, но всё ещё имея некоторые связи в шоу-бизнесе, решил помочь начинающей писать песни дочери развивать карьеру. Он познакомил Нюшу с продюсером, имя которого она так и не назвала, и именно тогда ей пришлось пережить огромный стресс. Музыкальный деятель попросил Шурочкина оставить его с юной певицей наедине, а затем предложил ей раздеться, причём обнажаться нужно было полностью.



Нюша признаёт, что уже тогда знала о необходимости показать фигуру на кастинге, но как минимум в купальнике. Поэтому просьба продюсера и его стремление добиться расположения уверениями в том, что ему можно доверять, представляя на его месте, к примеру, доктора, испугали певицу. Об этой ситуации Нюша долгое время никому не рассказывала, переживая психологическую травму в одиночку, но с годами ей удалось всё преодолеть и «отпустить» свои страхи.

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