Экс-супруга Малинина Ольга Зарубина рассказала об обмане оказавшегося аферистом возлюбленного

20.12.2019, 9:04, Разное

Отечественная эстрадная исполнительница и актриса, экс-супруга Александра Малинина Ольга Зарубина рассказала, как попала «на удочку» афериста. Некоего мужчину, представлявшегося звездой «Маски-шоу» Георгием Делиевым, артистка считала возлюбленным, вследствие чего едва не лишилась крупной суммы денег.
Некоторое время назад Ольга Зарубина познакомилась в Сети с якобы Делиевым. Между ними завязалась переписка, со временем перешедшая в любовную. Мужчина признавался артистке в любви, строил планы на совместную жизнь, а через пару месяцев рассказал возлюбленной, что находится в больнице и ему срочно нужны деньги, которые он обязуется вернуть, как только решит все проблемы. Экс-супруга Малинина решила посоветоваться с дочерью Кирой, пояснила о знакомстве со «звездой», а также о насторожившей её просьбе мужчины.

Дочь Ольги Зарубиной хотела сама пообщаться с возлюбленным матери, однако он не отвечал на её звонки. Тогда она нашла номер телефона Делиева и выяснилось, что его имя использовалось аферистом. Звезда «Маски-шоу» рассказал, что уже некоторое время живёт в США, а бороться с мошенниками он уже устал. Ольга Зарубина констатировала, что в современном мире практически никому нельзя доверять и это по-настоящему «ужасно и обидно».



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