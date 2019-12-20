Ксения Бородина резко высказалась в адрес унижающей мужа Саши Черно

20.12.2019, 9:04, Разное

Бессменная ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина резко высказалась в адрес Саши Черно. Участница проекта нередко ссорится с мужем Иосифом Оганесяном, при этом старается его как можно больнее «задеть» и публично унижает.
В ходе съёмок очередного выпуска программы «Бородина против Бузовой» обсуждалась ситуация в семье Саши Черно и Иосифа Оганесяна. Не так давно стало известно, что пара ждёт ребёнка, но даже после этого ссоры между супругами не прекратились. Участник «Дом-2» признаётся, что переживает из-за скандалов, иногда даже плачет, а отношение жены вызывает «душащую обиду».

Ксения Бородина вступилась за Оганесяна и в резкой форме высказала Саше Черно своё мнение. Ведущая раскритиковала участницу за желание «уколоть» супруга побольнее, унизить и «растоптать». При этом муж Черно, по мнению Бородиной, меняется в лучшую сторону и это замечают многие, но не его жена. К слову, ранее Оганесян признавался, что у него тоже непростой характер и он может отстаивать свою правоту криками.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Согласно городскому слуху Ялты, пес по кличке «Мухтар» долгие годы разгуливал по набережной курортного города в ожидании своего хозяина-моряка. В этом году он обрел новую семью, сообщает телеканал «Царьград». Животное приютил местный житель – музыкант Виктор Малиновский. Он забрал собаку из приюта, где она оказалась после того, как укусила одну из жительниц. Зверь не только […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика