Ксения Бородина резко высказалась в адрес унижающей мужа Саши Черно

Бессменная ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина резко высказалась в адрес Саши Черно. Участница проекта нередко ссорится с мужем Иосифом Оганесяном, при этом старается его как можно больнее «задеть» и публично унижает.

В ходе съёмок очередного выпуска программы «Бородина против Бузовой» обсуждалась ситуация в семье Саши Черно и Иосифа Оганесяна. Не так давно стало известно, что пара ждёт ребёнка, но даже после этого ссоры между супругами не прекратились. Участник «Дом-2» признаётся, что переживает из-за скандалов, иногда даже плачет, а отношение жены вызывает «душащую обиду».



Ксения Бородина вступилась за Оганесяна и в резкой форме высказала Саше Черно своё мнение. Ведущая раскритиковала участницу за желание «уколоть» супруга побольнее, унизить и «растоптать». При этом муж Черно, по мнению Бородиной, меняется в лучшую сторону и это замечают многие, но не его жена. К слову, ранее Оганесян признавался, что у него тоже непростой характер и он может отстаивать свою правоту криками.

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