Мнение: Сначала о погоде

В.Высоцкий поет песню Новеллы Матвеевой

Что меня изумило: вроде за последний год мы привыкли все к постоянным — и на 90% бестолковым — рассылкам смсок от имени МЧС про малейшее ухудшение погоды. Летом, помнится, чуть не каждые три дня приходило грозное оповещение про какое-нибудь падение/повышение атмосферного давления, дожди, грозы, плюс требование «оставаться дома и не вставать под шатающиеся конструкции». К этому уже все привыкли, как и к тому, что обычно всё оказывалось куда менее страшным и опасным, а в половине случаев просто-таки вообще ничего не происходило. Но граждане понимающе улыбались, хоть и с легким раздражением — «конечно, перебдеть лучше, чем недобдеть, чтоб вам пусто было, перестраховщики!»

Однако вчера — я специально проверил оба своих телефона — никаких оповещений вообще не приходило! От слова «совсем»! Перестраховщики спокойно спали под кепками, видимо, считая, что нет уж совсем НИКАКИХ оснований для тревоги.

Но тогда, извините, как назвать то, что творилось ночью?? У меня на 9 этаже ветер выл и бушевал так, что я реально боялся, как бы он стекла в окнах не выбил! И боялся не зря, как оказалось: у соседа ветрила… снес остекление балкона. Реально — всё вышиб и сбросил вниз, счастье, что ни в кого не попало.

Всю ночь, да и почти все утро, продолжалась эта свистопляска. Спать было практически невозможно. И мне, право, есть с чем сравнивать — я в этой квартире, пусть с перерывами, но живу уже, почитай, 47 лет. И, по моему скромному разумению, ничего подобного за все это время не было.

Говоря попросту — это был самый натуральный ураган. Натуральнее не бывает. Собственно, и до сих пор ветер продолжается. На дворе — 19 декабря. Снега нет даже намека, температура — плюс 6. И уже скоро сутки — дует ураган. Что вообще происходит, вашу мать? Может быть, дурочка Грета в чем-то была права?

Но от МЧС — ни одной смски.

Источник: Размышления вольного социолога

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