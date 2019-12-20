В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров. Ему дали два года условно

Красногорский городской суд Московской области приговорил к двум годам условно владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина по обвинению в нарушении авторских прав. Об этом сообщает компания Group-IB, работавшая в сфере расследования и предупреждения киберпреступлений и участвовавшая в данном процессе

Это первый подобный приговор в российской судебной практике. «Этим кейсом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности. На пиратов работают организованные преступные группы: одни снимают видео в кинотеатрах, другие делают перевод, третьи озвучивают картину, четвертые адаптируют и выкладывают «пиратки» в сеть. Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится», — отметил руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин

По данным Group-IB, Сайгин владел сетью нелегальных киносайтов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал» (kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life , kinogb.cc , kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv). На этих ресурсах были выложены более десяти тысяч пиратских фильмов, включая популярные киноновинки. Контент поставлялся одним из крупнейших пиратских CDN — Moonwalk, прекратившим работу в октябре 2019 года.

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