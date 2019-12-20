Адвокаты Константина Котова подали жалобу в Конституционный суд

Защита Константина Котова, приговоренного к четырем годам по «дадинской» статье, подала жалобу в Конституционный суд. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов Марию Эйсмонт и Сергея Голубка.

В жалобе отмечается, что ст. 212.1 УК РФ не соответствует Конституции, нарушая право на свободу мирных собраний. Адвокаты напоминают также, что в 2017 году КС дал разъяснения по делу активиста Ильдара Дадина — он первым получил реальный срок по этой статье. Тогда суд постановил, что лишение свободы может применяться только в том случае, когда подсудимый нанес ущерб или создал угрозу имуществу или здоровью участников массовой акции. Дело в отношении Ильдара Дадина было пересмотрено, он был освобожден.

В связи с этим, адвокаты просят пересмотреть дело Котова.

Константин Котов — первый обвиняемый по «дадинской» статье, которого отправили в СИЗО. Его задержали 12 августа, после того как он вышел из полиции после задержания на акции 10 августа. 13 августа ему предъявили обвинение.

Поводом для уголовного дела стали три вступивших в силу решения суда по нарушению правил проведения митинга. Котова привлекали к административной ответственности 7 марта, 13 мая, 27 июня, 15 июля и 24 июля этого года, а 10 августа он принял участие в несогласованной акции протеста.

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