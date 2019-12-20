Коломойский возглавил набсовет телеканала «1+1»

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский возглавил наблюдательный совет телеканала «1+1». Об этом 19 декабря сообщили в «1+1 Media».
«1+1 Media сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой. Новым председателем правления «1+1 Media» и генеральным директором «1+1 Media» назначен директор направления платного телевидения и исполнительный директор медиагруппы Ярослав Пахольчук. Александр Ткаченко остается почетным президентом «1+1 Media. Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит наблюдательный совет ООО «ТРК «Студия 1+1», – говорится в сообщении.
В состав правления «1+1 медиа» в качестве независимого члена вошел также коммерческий директор ООО «Глобал Медиа Групп» Валерий Вареница.
Медиахолдинг «1+1 Media», контролирует телеканалы «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «1+1 International» и «Униан-ТВ» и «Бигуди» а также информагентство УНИАН, интернет-проекты «Главред» и «Телекритика». Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа «1+1 video» и Высшая школа Media & Production. Основным владельцем группы является Игорь Коломойский.
До 2019 года генеральным директором «1+1 Media» был Александр Ткаченко, летом он был избран в Верховную Раду по спискам партии «Слуга народа».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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