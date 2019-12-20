СЕ и ОБСЕ попросили взять на контроль ситуацию со Sputnik Эстония

20.12.2019, 8:51, Новости дня

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев попросил представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович взять под контроль ситуацию с давлением на журналистов агентства Sputnik в Эстонии.

«В Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека поступила крайне тревожная информация о беспрецедентном давлении властей Эстонии на сотрудников эстонского бюро новостного агентства Sputnik», – говорится в заявлении Фадеева, передает РИА «Новости».

В СПЧ выразили обеспокоенность в связи с действиями эстонских властей, отметив, что требования местного Департамента полиции и погранохраны к журналистам Sputnik Эстония противоречат ключевым международным и европейским нормам, гарантирующим свободу СМИ.

СЧП просит Дезира и Миятович взять ситуацию под личный контроль и обратить внимание властей Эстонии «на необходимость прекращения любого давления на представителей СМИ, а также неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов».

Ранее власти Эстонии заявили, что против сотрудников «Sputnik Эстония» возбудят уголовные дела, если они до 2020 года не перестанут работать на МИА «Россия сегодня». 

В ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин назвал действия властей Эстонии «удивительным цинизмом» и пообещал поддержать агентство, а также принять дополнительные меры по урегулированию ситуации. 



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