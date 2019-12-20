Борозды не испортит

Чиновника, осужденного за мошенничество на 30 миллионов, поставили распоряжаться миллиардами.

Руководителем Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры назначен 68-летний Михаил Новиков. В его послужном списке немало мегапроектов, сопряженных с долгостроями и коррупционными скандалами: от питерской дамбы до объектов Эрмитажа, где он и попался в 2017-м.

Дело о крупном мошенничестве при реконструкции Запасного дома Зимнего дворца рассматривалось в особом порядке — Новиков вину признал, причиненный музею ущерб на 30,6 млн рублей оперативно, еще до суда, возместил. И получил два с половиной года условно с испытательным сроком в два года, плюс штраф 500 тысяч рублей. Минувшим летом Всеволожский городской суд удовлетворил прошение об отмене Новикову условного срока и снятии судимости (УК РФ допускает такую возможность — по истечении не менее половины назначенного испытательного срока).

В Минкульте не видят причин, по которым теперь кандидатура Новикова была бы негодна для новой руководящей должности. «Неснятых и непогашенных судимостей не имеет, возражения правоохранительных органов отсутствуют», — ответили «Фонтанке» в министерстве.

Внутренний двор Главного штаба Эрмитажа. Фото: hermitagemuseum.org

«Дело реставраторов», изрядно выкосившее первые ряды чиновников Минкульта, могло, конечно, вызвать кадровый голод, но неужели ж настолько?

Напомним, фигурантами начатого в 2016 году ФСБ «материнского» дела и порожденного им других дел о хищениях при работах на памятниках стали такие сотрудники Минкульта, как замминистра Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Борис Мазо, глава ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, руководитель ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев, директор департамента госохраны культурного наследия Владимир Цветнов и его заместитель Павел Мосолов.

Общая сумма причиненного государству ущерба оценивается почти в млрд рублей.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский деликатно охарактеризовал новое назначение Михаила Новикова как «нестандартный, но интересный ход» Министерства культуры;

отметив, что его бывший заместитель — «крупный специалист и знаток строительного дела и всяких нюансов».

Опыт у господина Новикова действительно впечатляющий — особенно в освоении многомиллиардных бюджетных средств.

Пост председателя совета комсомольских организаций Главленинградстроя задал хороший карьерный старт — к началу нулевых Михаил Новиков уже возглавлял Северо-Западную дирекцию Госстроя России, курировавшую работы на петербургском Комплексе защитных сооружений от наводнений (дамбе). В 2001 г. Счетная палата накопала по дамбе нарушений на 450 млн рублей. На следующий год Михаил Новиков заявил, что на достройку мегаобъекта требуется еще 20 миллиардов. Тендеры, которые он пытался провести в 2002-м, не задались — генподрядчика (ФГУП «Ленгидроэнергоспецстрой») обанкротили кредиторы, употребленные им к тому времени 120 млн взыскать не удалось.

Нецелевое использование бюджетных средств выявила Счетная палата и при реализации приуроченной к 300-летию Петербурга программы реставрации памятников. Работы эти, финансируемые из федерального бюджета, также курировала возглавляемая Новиковым Северо-Западная дирекция Госстроя — она выступала заказчиком на 19 из 78 включенных в программу объектах, а по остальным осуществляла контроль.

Сроки были сорваны, в ряде случаев подрядчики не имели лицензий для выполнения работ на объектах культурного наследия; также аудиторы выявили завышение объемов выполненных работ на 60,6 миллиона.

В январе 2003 г. Михаил Новиков был уволен с должности директора, но тотчас утвержден замом.

В том же году он оставил Госстрой, переместившись в главное кресло только что созданной Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры. В 2004-м Новиков и там переместился на позицию заместителя, где плодотворно потрудился до 2006-го. При нем дирекция выступала заказчиком таких крупных проектов, как восстановление и реставрация ГМЗ «Ораниенбаум» (где в 2004 г. Счетная палата выявила нецелевых расходов на полмиллиарда) и строительство скандальной второй сцены Мариинского театра — оно обошлось в 19,1 млрд руб., вдвое выше запланированной изначально суммы. А в 2008-м Новиков стал курировать Мариинку-2 и другие весомые проекты Минкульта уже как советник министра Александра Авдеева. В этом качестве началось и его сближение с Эрмитажем — советник министра Новиков стал заместителем председателя конкурсной комиссии по выбору генподрядчика на реконструкцию переданного музею здания Главного штаба. Тендеру на 100 млн долларов также сопутствовал крупный скандал: ОАО «Мосметрострой» оспаривало процедуру, указывая на незаконные, по его мнению, квалификационные требования к участникам предварительного отбора.

Вторая сцена Мариинского театра. Фото: wikipedia.org

С 2010 года Михаил Новиков присматривал за реконструкцией Главного штаба уже как заместитель директора Эрмитажа по капитальному строительству. Реализация этого проекта обошлась в 15 млрд рублей, втрое дороже планируемого на старте. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие сочло, что из 700 млн руб., выделенных субподрядчику (ООО «Фирма “Темп”»), не менее 55 млн было похищено. Гендиректор «Темпа» Леонид Тамаров, как сообщал «КоммерсантЪ», погиб в Израиле при загадочных обстоятельствах.

Новиков курировал и другие проекты Эрмитажа — строительство реставрационно-хранительского центра в Старой Деревне, реставрацию Биржи на Стрелке Васильевского острова и Запасного дома Зимнего дворца.

Новая должность открывает перед ним новые широкие возможности: в компетенции руководителя директора Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта весь цикл госзаказа, от размещения конкурсов на сайте госзакупок до их исполнения. Годовой бюджет, которым распоряжается дирекция, в «тучные» годы достигает 8–10 млрд.

Надо полагать, кандидатуру на столь ответственный пост подбирали с радением о том, чтобы не испортить уже наезженной борозды.

Но едва ли Михаил Новиков задержится в этой должности надолго. И не столько по причине преклонного возраста, сколько в силу особой напряженности такой работы и связанных с нею рисков. Ни он сам в начале нулевых, ни последующие начальники СЗД тут особо не засиживались — московское руководство, видимо, предпочитает регулярно менять пеленки. Хотя и не всегда поспевает вовремя.

Михаил Новиков. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

С 2011 по 2013 г. дирекцию возглавлял Марат Оганесян, но на скамью подсудимых он переместился уже с поста вице-губернатора (по делу о хищениях при строительстве стадиона на Крестовском). Сменивший его Александр Шабасов оставил пост в 2016-м, после показательной выволочки министра культуры — когда Владимир Мединский публично отчитал его за нарушения при заключении и оплате контрактов, нецелевое использование бюджетных средств. Уже в скромном статусе «кадрового резерва Министерства культуры» Шабасов к исходу 2017 года будет допрошен по делу о хищениях при приспособлении для нужд Консерватории Интендантских складов (с тех пор информации о нем в публичном поле не появлялось).

Сменившая его Наталья Волынская обещала активно бороться с коррупцией. Но сама стала героиней расследования ФБК.

Оно касалось земельного участка у озера Хепоярви в Ленинградской области, принадлежащего Борису Ротенбергу. Бизнесмен, как утверждалось ФБК, «взял и поставил ворота прямо в акватории, закрыв для простых жителей Токсово доступ к воде». ФБК подал надлежащие жалобы, требуя устранить нарушение. Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области признал факт незаконного захвата территории и подал иск во Всеволожский суд. Однако ответчиком по делу неожиданно стала Наталья Волынская, а Борис Ротенберг значился лишь «третьим лицом».

Чиновница объяснила это тем, что арендовала у Бориса Ротенберга участок (рыночной стоимостью около 136 млн руб., с огромным домом, не стоящим на кадастровом учете).

Производство по делу будет прекращено 28 февраля 2017 г. — поскольку истец отозвал свое заявление. А на следующий день возглавляемая Волынской дирекция объявит тендер на строительство новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы. Заявку подаст лишь одна компания — ООО «Трансепт групп» Бориса Ротенберга. Ей решением комиссии (куда входила и Волынская) и достанется контракт на два с лишним миллиарда рублей.

Борис Ротенберг. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

После публикации расследования ФБК Наталья Волынская оперативно оставила пост директора СЗД и пошла на повышение — возглавила одну из структур Минкульта, Росэкспертизу.

Печальнее сложилась судьба партнера Волынской по фирме «Победа», экс-заместителя главы Фонда имущества Ильи Жинкина (оба, согласно данным СПАРК, значились в составе учредителей фирмы). В феврале прошлого года Жинкина арестовали по делу о крупной взятке.

После Натальи Волынской директором СЗД стал Николай Циганов — ранее руководивший ФАУ «Роскапстрой» и возглавлявший комитет по строительству «Опоры России». Он продержался в этом кресле чуть более года, чтобы теперь уступить его Михаилу Новикову, осужденному за мошенничество, но не утратившему доверия министра культуры.

В таком подходе к расстановке кадров усматриваются и преемственность, и верность традициям — чем не скрепы, о которых так печется Владимир Мединский?

Татьяна Лиханова

«Новая в Петербурге»

Источник: Новая газета

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