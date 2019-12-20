Три короба

Из сети:

краткое содержание «пресс-конференции пыни»:

1.кругом враги

2.нет времени на раскачку

3.цап-царап

4.анекдот

…

Путин: «Тоталитаризм — ничего в этом хорошего нет».

Неожиданно.

Путин сообщил, что при нём в стране построено 3 новых аэропорта.

Три.

За 20 лет.

Он считает это успехом.

Количество аэропортов:

Россия — 1221 (из них гражданских — 244)

Бразилия — 4093

…

Путин: «Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. А руководители Великобритании, Франции с ним встречались».

Наверное, Сталин пытался и Молотова отговорить от встречи с Гитлером — зачем себя пятнать? Но тот не послушался.

…

И газета «Правда» благодаря сталинской свободе слова восхваляла Гитлера на все лады прямо накануне 22 июня 1941 года

…

Дружное начало Второй Мировой это истинная дружба, а не какие-то там контакты …

…

А Сталин общался только с Риббентропом. Это же совсем другое дело.

…

Путин на пресс-конференции беспокоится о том, что из Украины вывозят лес -«кругляк»: да там скоро от Карпат ничего не останется!

В это время в Иркутской области, которая Путина совершенно не интересует:



Палата №6

Путин: Это большое заблуждение, что мы живём на всём советском, вот яхты и часы у меня и моих друзей сплошь иностранные

…

«Матери против политических репрессий» вышли с пикетами к зданию, где пройдет пресс-конференция Путина

«Где-то заплакал маленький Уралвагонзавод…»

На бездуховном Западе создают бионические протезы нового поколения, учатся печатать на 3D принтере органы для пересадки, создают лекарства против рака и других неизлечимых болезней.

Даже лекарство от описторхоза, ареал которого на 80% находится в РФ и им болеют почти 100% населения и то создали либо немцы (празиквантел) либо итальянцы (альбендозол) либо его разновидность с хлором (трикланбендазол) от швейцарской компании.

Всё чем красуется в новостях РФ — средства для убийств. И то в будущем

Самой кассовой медиа-франшизой является франшиза игры Pokémon, придуманной Сатоши Тадзири и Кэном Сугимори, она принесла владельцам ТМ $92.1 млрд. Это в 7 раз больше экспорта оружия Россией.

Где-то заплакал маленький Уралвагонзавод…

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