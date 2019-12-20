Три короба

20.12.2019, 8:45, Разное

Из сети:
краткое содержание «пресс-конференции пыни»:
1.кругом враги
2.нет времени на раскачку
3.цап-царап
4.анекдот

Путин: «Тоталитаризм — ничего в этом хорошего нет».
Неожиданно.

Путин сообщил, что при нём в стране построено 3 новых аэропорта.
Три.
За 20 лет.
Он считает это успехом.

Количество аэропортов:
Россия — 1221 (из них гражданских — 244)
Бразилия — 4093

Путин: «Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. А руководители Великобритании, Франции с ним встречались».
Наверное, Сталин пытался и Молотова отговорить от встречи с Гитлером — зачем себя пятнать? Но тот не послушался.

И газета «Правда» благодаря сталинской свободе слова восхваляла Гитлера на все лады прямо накануне 22 июня 1941 года

Дружное начало Второй Мировой это истинная дружба, а не какие-то там контакты …

А Сталин общался только с Риббентропом. Это же совсем другое дело.

Путин на пресс-конференции беспокоится о том, что из Украины вывозят лес -«кругляк»: да там скоро от Карпат ничего не останется!
В это время в Иркутской области, которая Путина совершенно не интересует:

Палата №6
Путин: Это большое заблуждение, что мы живём на всём советском, вот яхты и часы у меня и моих друзей сплошь иностранные

«Матери против политических репрессий» вышли с пикетами к зданию, где пройдет пресс-конференция Путина

«Где-то заплакал маленький Уралвагонзавод…»

На бездуховном Западе создают бионические протезы нового поколения, учатся печатать на 3D принтере органы для пересадки, создают лекарства против рака и других неизлечимых болезней.

Даже лекарство от описторхоза, ареал которого на 80% находится в РФ и им болеют почти 100% населения и то создали либо немцы (празиквантел) либо итальянцы (альбендозол) либо его разновидность с хлором (трикланбендазол) от швейцарской компании.

Всё чем красуется в новостях РФ — средства для убийств. И то в будущем

Самой кассовой медиа-франшизой является франшиза игры Pokémon, придуманной Сатоши Тадзири и Кэном Сугимори, она принесла владельцам ТМ $92.1 млрд. Это в 7 раз больше экспорта оружия Россией.

Где-то заплакал маленький Уралвагонзавод…



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинский хореограф Алена Шоптенко опубликовалав Instagram снимки своей новой прически. «Я не могу поверить, что сделала это! 32 года я ходила только с длинными волосами!» – написала она. По словам Шоптенко, когда она была подростком, ей не разрешала стричься мама, и это приводило к конфликтам. «Дух противоречия и жажда экспериментов со своей внешностью зашкаливали. Плюс было […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика