Три короба

Из сети:
краткое содержание «пресс-конференции пыни»:
1.кругом враги
2.нет времени на раскачку
3.цап-царап
4.анекдот
…
Путин: «Тоталитаризм — ничего в этом хорошего нет».
Неожиданно.
Путин сообщил, что при нём в стране построено 3 новых аэропорта.
Три.
За 20 лет.
Он считает это успехом.
Количество аэропортов:
Россия — 1221 (из них гражданских — 244)
Бразилия — 4093
…
Путин: «Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. А руководители Великобритании, Франции с ним встречались».
Наверное, Сталин пытался и Молотова отговорить от встречи с Гитлером — зачем себя пятнать? Но тот не послушался.
…
И газета «Правда» благодаря сталинской свободе слова восхваляла Гитлера на все лады прямо накануне 22 июня 1941 года
…
Дружное начало Второй Мировой это истинная дружба, а не какие-то там контакты …
…
А Сталин общался только с Риббентропом. Это же совсем другое дело.
…
Путин на пресс-конференции беспокоится о том, что из Украины вывозят лес -«кругляк»: да там скоро от Карпат ничего не останется!
В это время в Иркутской области, которая Путина совершенно не интересует:
Палата №6
Путин: Это большое заблуждение, что мы живём на всём советском, вот яхты и часы у меня и моих друзей сплошь иностранные
…
«Матери против политических репрессий» вышли с пикетами к зданию, где пройдет пресс-конференция Путина
«Где-то заплакал маленький Уралвагонзавод…»
На бездуховном Западе создают бионические протезы нового поколения, учатся печатать на 3D принтере органы для пересадки, создают лекарства против рака и других неизлечимых болезней.
Даже лекарство от описторхоза, ареал которого на 80% находится в РФ и им болеют почти 100% населения и то создали либо немцы (празиквантел) либо итальянцы (альбендозол) либо его разновидность с хлором (трикланбендазол) от швейцарской компании.
Всё чем красуется в новостях РФ — средства для убийств. И то в будущем
Самой кассовой медиа-франшизой является франшиза игры Pokémon, придуманной Сатоши Тадзири и Кэном Сугимори, она принесла владельцам ТМ $92.1 млрд. Это в 7 раз больше экспорта оружия Россией.
Где-то заплакал маленький Уралвагонзавод…
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